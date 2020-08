The Kissing Booth 2 : Joey King gênée de tourner avec son ex Jacob Elordi ? Elle répond

Joey King se confie sur ses scènes avec Jacob Elordi

En juillet 2020, Joey King en disait plus sur sa rupture avec Jacob Elordi. Car oui, les interprètes d'Elle Evans et de Noah Flynn ne sont plus en couple depuis un moment, leur séparation date d'avant le tournage de The Kissing Booth 2. Mais alors "Comment c'était de travailler avec votre ex petit ami tous les jours ?" se demandent les fans de la rom-com Netflix. Une journaliste du magazine Cosmopolitan, dont l'actrice fait la cover pour le numéro de septembre 2020, lui a posé la question.

"Posez-la. J'en ai rien à faire" a même assuré Joey King. "Comment c'était d'avoir à jouer avec quelqu'un avec qui vous devez peut-être vous sentir sur la réserve maintenant ?" l'a alors interrogée son interlocutrice en prenant des gants. "Personne ne se dit : 'C'était facile', parce que ça ne l'était pas" a avoué l'héroïne de la comédie romantique à succès. C'est sûr que se retrouver sur le même tournage que son ex boyfriend et devoir en plus tourner des scènes de baisers et d'amour a dû être compliqué à gérer.

"Je suis sûre que les gens analyseront chaque mouvement et chaque détail. Et vous savez quoi ? Laissez-les faire" a-t-elle ajouté, "Mais au final, j'étais juste ravie d'être à nouveau Elle Evans". Et son amour pour son rôle dans The Kissing Booth est plus grand visiblement que sa réticence à tourner avec son ancien petit ami.

"Elle Evans a besoin de son Noah Flynn"

Mais qu'a-t-elle ressenti en jouant ces scènes face à Jacob Elordi ? Joey King est restée vague. "Il y a tellement de choses que je veux dire" a-t-elle lâché, avant d'expliquer : "Quelle est la façon la plus, euh, la plus correcte de dire ça ? Elle Evans a besoin de son Noah Flynn, et quoi que cela signifie pour ma vie personnelle, je ferai tout pour que l'histoire de mon personnage auquel je tiens tant soit complète". Elle qui rêve déjà de The Kissing Booth 3 est donc prête à de nouveau donner la réplique à Jacod Elordi pour le bien de la saga. Et c'est même déjà fait puisque Netflix a confirmé avoir tourné le 3ème volet en secret avec le casting.

La journaliste a aussi précisé que "Joey semble avoir quelqu'un d'autre dans sa vie désormais". Mais ça ne serait pas Taylor Zakhar Perez, qui a démenti la rumeur de couple, même si l'interprète de Marco a avoué qu'ils sont devenus proches.