The Kissing Booth 3 : Jacob Elordi a demandé à ne pas apparaître torse nu

Jacob Elordi ne voulait plus se mettre torse nu pour The Kissing Booth 3

The Kissing Booth 3, le dernier volet de la saga romantique, est dispo sur Netflix. Et alors que la fin de The Kissing Booth 3 montre Elle (Joey King ), Noah (Jacob Elordi ) et Lee (Joel Courtney) après un saut dans le temps, et que le casting a raconté ce qu'ils imaginent ensuite pour leurs persos, l'un des acteurs s'est confié... sur ses scènes où il apparaît dénudé. Jacob Elordi a avoué en avoir eu marre de jouer aux ados BG, devant tomber la chemise plusieurs fois. Il faut dire qu'avec ses bras musclés et ses abdos, il a eu pas mal de scènes torse nu dans le premier film. Sauf que pendant le tournage des 2 autres opus, il a demandé à ne plus avoir de scènes torse nu, comme il l'a confié à Julie Bowen dans le Jimmy Kimmel Live.

"J'ai spécifiquement demandé à être entièrement habillé" dans The Kissing Booth 3 a assuré Jacob Elordi. "Je leur ai dit : 'J'ai besoin d'avoir une chemise sur moi. À moins que je ne sois dans une piscine ou une douche, s'il vous plaît, laissez-moi' porter un tee-shirt ou une chemise a-t-il expliqué, "parce que ça devenait ridicule". Du coup sorry, mais le beau gosse est beaucoup plus vêtu dans ce 3ème film. A part une scène de beach volley où il est torse nu, il est vêtu.