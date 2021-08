The Kissing Booth 3 : comment se termine la fin pour Elle et Noah ? Le résumé pour les flemmards

Attention cet article contient des spoilers !

The Kissing Booth 3 : nouveau dilemme entre Noah et Lee pour Elle

Après l'énorme succès de The Kissing Booth, les fans avaient pu découvrir la suite The Kissing Booth 2. Et maintenant, The Kissing Booth 3 est arrivé sur Netflix. Alors que PRBK vous proposait un quiz pour voir si vous êtes prêt(e)s à voir The Kissing Booth 3, certain(e)s ont la flemme de voir la fin. Alors comment se termine le 3ème film de la saga romantique ? Que se passe-t-il pour nos héros ?

Dans le 3ème volet de la rom-com Netflix, Elle Evans (Joey King) et Noah Flynn (Jacob Elordi) sont toujours en couple au début, tout comme Lee Flynn (Joel Courtney) et Rachel (Meganne Young). Mais une fois de plus, Elle qui a été admise à Harvard et à Berkley va devoir faire un choix entre les 2 universités, qui sont les 2 endroits différent où seront son chéri Noah et son BFF Lee. Un fois encore, elle pèse le pour et le contre et finit par ne choisir ni l'un, ni l'autre. Elle décidé d'aller dans une école pour apprendre à développer des jeux vidéo.

Il y a aussi le retour de Marco (Taylor Zakhar Perez) qui va ébranler le couple Elle/Noah. Marco va montrer qu'il veut Elle et lui dit même qu'elle n'est pas faite pour être avec Noah. Et Noah ne va pas non plus apprécier que Elle fasse passer son amitié avec son frère Lee avant leur relation de couple.

Une fin avec de l'espoir pour Elle et Noah ?

Du coup, à la fin de The Kissing Booth 3, Noah finit pas quitter Elle. Pareil pour Lee et Rachel, c'est la rupture car Rachel ne se sent pas de vivre une relation à distance avec la rentrée dans deux universités différentes. Et là, les abonnés Netflix peuvent voir un saut dans le temps, quelques années après. Lee et Rachel se sont remis en couple. Par contre Elle et Noah sont toujours séparés. Mais quand ils se revoient, la flamme semble toujours là. Ils se sourient et Noah propose à son ex d'aller faire un tour en moto. Et la dernière scène se finit sur un plan d'Elle et Noah en train de rouler chacun sur leur moto, côte à côte, sur une route ensoleillée et pleine d'espoir pour leur idylle.

Jacob Elordi a d'ailleurs été interrogé sur la façon dont le film se termine. "Je pense qu'ils seront heureux" a-t-il déclaré à Access Hollywood, "C'est réel et il y a beaucoup d'espoir, et il y a beaucoup de place pour l'avenir".