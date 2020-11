Abdos et muscles en béton : les acteurs masculins face à la pression du corps parfait

En plus d'avoir mal vécu ses séances de muscu dont il a "détesté chaque seconde", Jacob Elordi s'est retrouvé face à un phénomène qu'il n'avait pas anticipé : l'attention du public, et de la presse, pour son corps. "J'étais super jeune et j'ai été jeté dans un monde où tout le monde voulait parler de mon corps et ça me faisait ch*er. (...) J'essayais de faire mes preuves et d'être reconnu en tant qu'acteur." s'est-il souvenu toujours pour Men's Health lors de la sortie du 2e film de la trilogie. Il a ensuite pris la décision de se calmer sur la muscu sur le tournage d'Euphoria. "Je sais que beaucoup d'acteurs font des pompes et ce genre de choses avant une scène, même si ça n'a rien à voir avec la scène en question, pour avoir l'air au top. Ce n'est pas gênant mais ce n'est pas mon truc" expliquait-il à Variety.

On m'a dit de perdre du poids et d'aller à la salle

Pour certains, cette pression d'avoir un corps au top peut venir des studios et/ou des productions. Richard Madden, vu dans Game of Thrones ou dans la série Bodyguard, avait expliqué avoir parfois dû porter des corsets pour paraître plus mince sous ses vêtements. Mais pas seulement. "J'ai eu beaucoup de boulots pour lesquels on m'a dit de perdre du poids et d'aller à la salle. Ça n'arrive pas qu'aux femmes, ça arrive aussi tout le temps aux hommes" avait-il confié à la version britannique de Vogue.

Sam Claflin, connu pour son rôle dans la saga Hunger Games, a lui aussi dévoilé avoir été victime de remarques et même de gestes déplacés au fil de sa carrière. "Sur un travail, on m'a forcé à relever mon t-shirt et on m'a attrapé mon ventre en me disant 'Il faut que tu perdes du poids'. Il y a eu une fois où on m'a donné un coup. J'avais l'impression d'être un morceau de viande. Je ne dis pas que c'est pire que ce que traversent les femmes mais en tant qu'acteur, je manque toujours de confiance en moi, surtout quand on doit se déshabiller et je peux être tellement nerveux que je passe des heures et des heures à la salle de sport, je ne mange pas pendant des semaines pour réussir à obtenir le résultat qu'ils veulent." avait-il confié au Sydney Morning Herald.

Mais certains acteurs avouent aussi s'être - consciemment ou non - mis eux-mêmes la pression à l'approche d'une scène dénudée. C'est le cas de Matt McGorry. Pour Orange is the New Black, où il incarnait John Bennett, l'acteur a dû danser torse nu. "Pour ma première scène torse nu, j'étais obsédé par mon régime et quand j'ai vu la scène, je pensais l'avoir complètement loupée. Je me suis dit, 'oh non, je ne suis pas aussi mince que j'aurais pu l'être'" s'est-il souvenu pour Yahoo Health. De son côté, Zac Efron avait aussi dévoilé avoir mal vécu la période du tournage de Baywatch, où il affichait un corps extrêmement musclé. "Je ne veux plus jamais être comme ça. C'était tellement difficile. (...) On s'inquiète pour tout (...) C'était stupide et ce n'est pas réel." a-t-il déclaré dans la websérie Hot Ones.