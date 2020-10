Zac Efron, Jason Momoa, Chris Hemsworth... Les acteurs qui se montrent le plus souvent nu à l'écran

Le site BingoSites.net a fait des classements sur les acteurs qui se montrent le plus souvent nu et torse nu dans les films. Et dans les deux tops 10, Zac Efron arrive en numéro 1. Celui qui avait gagné le MTV Award dans la catégorie "Best Shirtless Performance" se montre en effet souvent dénudé, que ce soit ses abdos ou ses fesses. Il faut dire que la star qui s'est fait connaître dans la saga High School Musical a un corps ultra musclé. Du coup, Zac Efron qui serait en couple avec une australienne n'hésite pas à s'afficher nu ou torse nu dans les films, comme dans Baywatch : Alerte à Malibu, Nos pires voisins, Dirty Papy ou encore We Are Your Friends.

Dans le top 10 des acteurs les plus souvent nus dans les films, Shia LaBeouf arrive 2ème. Lui qui avait débuté dans Transformers a depuis été vu très dénudé dans Nymphomaniac, et avait aussi fait tomber le haut dans le clip Elastic Heart de Sia. Matthew McConaughey est en 5ème position. Depuis son rôle dans la comédie romantique culte Comment se faire larguer en 10 leçons, il a montré ses muscles et ses transformations physiques dans Dallas Buyers Club, Interstellar ou encore dans la série True Detective. Le Français Matthias Schoenaerts est aussi présent, à la 6ème place. Vu dans De rouille et d'os avec Marion Cotillard, Red Sparrow avec Jennifer Lawrence et The Old Guard avec Charlize Theron, c'est vrai qu'il a souvent tourné avec peu de vêtements sur lui.

Dans le top 10 des acteurs les plus souvent torse nu dans les films, d'autres noms apparaissent. En dehors de Zac Efron, toujours premier, il y a Jason Momoa (en 2ème). L'interprète de Khal Drogo dans Game of Thrones a effectivement dévoilé son corps ultra musclé plus d'une fois, aussi bien dans GOT que dans la série Frontier ou que dans les films de DC Comics où il incarne Aquaman. Autre star de DC Comics au ciné, Henry Cavill alias Superman mais aussi héros de la série The Witcher, qui arrive 4ème. Un acteur Marvel cette fois fait aussi partie du classement : c'est Chris Hemsworth alias Thor dans les films éponymes et dans la saga Avengers (10ème).

Top 10 des acteurs les plus souvent nus (en pourcentage) :

1. Zac Efron (31,8%)

2. Shia LaBeouf (28%)

3. Ewan McGregor (25,4%)

4. Leonardo DiCaprio (19,2%)

5. Matthew McConaughey (18,4%)

6. Matthias Schoenaerts (17,6%)

7. Daniel Craig (17,5%)

8. Charlie Hunnam (15,8%)

9. James McAvoy (15,6%)

10. Antonio Banderas (14,8%)

Top 10 des acteurs les plus souvent torses nus (en pourcentage) :

1. Zac Efron (50%)

2. Jason Momoa (38,5%)

3. Hayden Christensen (29,4%)

4. Henry Cavill (29,4%)

5. Leonardo DiCaprio (26,9%)

6. Michael Fassbender (26,7%)

7. Charlie Hunnam (26,3%)

8. Andy Samberg (25%)

9. Matthew McConaughey (24,5%)

10. Chris Hemsworth (23,1%)

Top 10 des acteurs les plus souvent nus (en secondes) :

1. Ewan McGregor (1,103 secondes)

2. Antonio Banderas (1,055 secondes)

3. Mark Ruffalo (811 secondes)

4. Sylvester Stallone (735 secondes)

5. Colin Farrell (728 secondes)

6. Matthew McConaughey (725 secondes)

7. Zac Efron (723 secondes)

8. Christian Bale (703 secondes)

9. Leonardo DiCaprio (663 secondes)

10. Daniel Craig (643 secondes)

Top 10 des acteurs les plus souvent torses nus (en secondes) :

1. Daniel Craig (1,278 secondes)

2. Sylvester Stallone (1,117 secondes)

3. Matthew McConaughey (1,026 secondes)

4. Jake Gyllenhaal (913 secondes)

5. Michael Fassbender (853 secondes)

6. Christian Bale (833 secondes)

7. Charlie Hunnam (799 secondes)

8. Colin Farrell (730 secondes)

9. Leonardo DiCaprio (724 secondes)

10. Zac Efron (694 secondes)