Zac Efron en couple avec une Australienne ? Ces nouvelles photos qui semblent confirmer

Zac Efron en couple avec Vanessa Valladares ?

Encore un date pour Zac Efron et Vanessa Valladares. Le DailyMail a posté de nouvelles photos de ceux qui formeraient en couple. Celui qui avait retrouvé les acteurs de High School Musical lors d'un event virtuel en avril a été vu plusieurs fois durant l'été 2020 en compagnie de cette belle Australienne. Ils se sont une nouvelle fois affichés ensemble et très proches lors d'un brunch dans un café à Lennox Head, près d'une plage en Australie, ce samedi 5 septembre 2020.

Avant ça, Zac Efron et Vanessa Valladares avaient été photographiés lors d'un séjour au ski à la station de Thredbo. Sans oublier leurs nombreux rendez-vous, dont le premier se serait déroulé en juin 2020. A cette époque là, lors de leur rencontre, la supposée nouvelle girlfriend de la star d'Hollywood aurait été serveuse dans un café australien. Depuis, la jeune femme qui serait âgée de 25 ans aurait quitté son job pour rester vivre avec Zac Efron à Belongil Beach. Son rêve serait de devenir mannequin, elle a d'ailleurs déjà fait des photos pour les marques Love St, Rove Designs et RVCA.

L'acteur aurait prévu de rester vivre en Australie avec sa supposée copine

Celui qui sera au casting du reboot Trois hommes et un bébé sur Disney+ est en Australie depuis le confinement de mars 2020, et il a l'air de ne pas vouloir en partir. En effet, le The Daily Telegraph a affirmé que Zac Efron aurait annulé son billet d'avion retour aux USA : "Il prévoyait uniquement de revenir chez lui s'il le devait", et "il n'avait pas vraiment envie de retourner aux Etats-Unis". L'acteur aurait ainsi étendu son Visa de 3 mois à 12 mois (soit 1 an). Il faut dire que si sa relation amoureuse avec Vanessa Valladares est bien vraie, alors c'est sans doute pour cette idylle qu'il a envie de rester vivre en Australie, pays dont il serait tombé amoureux (en plus de tomber in love de sa possible chérie).

Les tabloïds ont aussi précisé que Zac Efron chercherait à acheter une maison à Byron Bay en Australie, là où vivent notamment les frères Liam Hemsworth et Chris Hemsworth.