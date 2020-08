Zac Efron bientôt sur Disney+ : il rejoint le casting du reboot de Trois hommes et un bébé

Zac Efron de retour sur Disney+

Si vous adorez Zac Efron, vous avez de quoi faire sur Netflix entre le film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, dans lequel il interprète le tueur en séries Ted Bundy, et l'émission de voyage Les pieds sur Terre. Vous pouvez aussi vous faire une séance nostalgie avec l'acteur en matant les trois High School Musical sur Disney+, mais aujourd'hui, on a une bonne nouvelle pour vous. Quelle est-elle ? Zac Efron sera bientôt à l'affiche d'un nouveau film pour la plateforme.

Son nouveau film

D'après les infos de The Hollywood Reporter, l'ex-interprète de Troy Bolton aurait rejoint le casting du reboot de Trois hommes et un bébé, la comédie de 1987 avec Tom Selleck, Steve Guttenberg et Ted Danson. Comédie qui est elle-même un remake de la version française, Trois hommes et un couffin, avec Roland Giraud, André Dussolier et Michel Boujenah.

Pour rappel, le film raconte l'histoire de trois célibataires colocataires qui un jour découvrent un bébé devant leur porte. Qui est-il ? A qui appartient-il ? Pour le moment, seul Zac Efron a été annoncé au casting de Trois hommes et un bébé, on ne connait pas encore le nom de ses deux partenaires.