High School Musical : Zac Efron va ENFIN retrouver (virtuellement) les acteurs pour une émission

Les "retrouvailles" sont pour bientôt

Si vous commenciez à désespérer, sachez que le groupe sera bientôt réuni pour la première fois depuis la sortie du dernier volet en 2008. Comme l'a dévoilé Kenny Ortega à Deadline, les acteurs de High School Musical dont Zac Efron ont accepté de participer à l'émission The Disney Family Sing Along, diffusée ce jeudi 16 avril sur ABC aux Etats-Unis. Le show qui accueillera aussi Demi Lovato, Ariana Grande ou encore Darren Criss permettra de sensibiliser le public afin de récolter des fonds pour l'association Feeding America, touchée par la crise du Coronavirus.



"Nous n'avons pu contacter Zac qu'assez tard mais quand on l'a fait, il était immédiatement partant évidemment. Toutes les personnes à qui nous avons parlé nous ont contacté rapidement" a assuré le réalisateur de la saga. Dans l'émission, Zac Efron, Vanessa Hudgens, Corbin Bleu et les autres incarneront LE hit du premier film : We're All in This Together. Chacun chantera depuis chez lui afin de respecter les consignes de distanciation sociale. On vous remet la vidéo du film ci-dessous pour vous préparer et vous mettre dans l'ambiance !