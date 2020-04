Disney+ enfin dispo en France : comment s'abonner à la plateforme ?

Si au départ Disney+ a refusé de repousser sa date de lancement (une demande de l'Etat pour éviter de provoquer des soucis sur Internet), la plateforme a finalement accepté d'attendre jusqu'au 7 avril. Netflix a donc eu quelques jours de plus pour se préparer à l'arrivée de son gros concurrent qui frappe fort avec son prix attractif de 6,99 euros par mois, avec une période d'essai gratuite de 7 jours ! Netflix a aussi de quoi trembler avec l'énorme catalogué proposé par Disney+, parfait pour replonger en enfance.

Voilà comment s'abonner à Disney+

Au programme ? Des films comme Camp Rock, Maman, j'ai raté l'avion, L'âge de glace (1,2,3 et 4) Descendants 1 et 2, High School Musical (1,2 et 3), La Belle et le Clochard (dont le remake en live-action), Cendrillon, La Reine des Neiges ou encore La Petite Sirène. Les films Pixar (Les Indestructibles, 1001 Pattes, Ratatouille...), les films Marvel (Les 4 Fantastiques, Avengers, Captain America...), mais aussi des séries et des créations Disney+, telles que High School Musical, The Musical et Stargirl. Autant vous dire que la plupart des internautes sont déjà emballés par la plateforme.