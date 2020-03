Disney+ : La Reine des Neiges, Avengers, Star Wars... Découvrez l'intégralité des contenus

Disney+ : un catalogue ouf

Enfin, Disney+ débarque en France le 24 mars 2020 ! La plateforme de streaming sans pub deviendra ainsi l'un des concurrents de Netflix, Amazon Prime Video ou encore Apple TV+. Et le catalogue envoie du lourd : Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ou encore la Fox font partie de ce qui vous attend. Lé géant US connu pour Mickey vient même de dévoiler l'intégralité de ses contenus, qui réunit plus de 500 films et plus de 300 séries. Ça promet des week-end entiers de bingewatching !

Vous pourrez y revoir des classiques comme les dessins-animés Cendrillon, Aladdin, La Petite Sirène, Le Roi Lion, mais aussi les plus récents comme La Reine des Neiges et Vaiana, la légende du bout du monde. Vous pourrez aussi mater les films d'animation Pixar, de Toy Story au Monde de Nemo en passant par Là-haut. Toujours pour la nostalgie, vous allez pouvoir regarder des productions Disney Channel : Camp Rock, Descendants et même Hannah Montana : le film en font partie.

Les fans de super-héros aussi vont kiffer, avec les films X-Men, Avengers, Les Gardiens de la Galaxie ou encore Iron Man pour le côté Marvel. Sans oublier les 7 premiers films de la saga Skywalker, mais aussi Rogue One : A Star Wars Story et la totalité des épisodes de The Clone Wars.

Maman j'ai raté l'avion, Le monde de Narnia, Avatar... sont aussi au programme

En plus des Disney Pixar, des programmes de Disney Channel, des Marvel et des Star Wars, Disney+ vous permettra aussi de voir des films cultes comme Maman j'ai raté l'avion (qui va avoir un reboot), Le monde de Narnia, 10 bonnes raisons de te larguer, L'âge de glace, Avatar, Anastasia, Poucelina...

Et puis, vous aurez accès à 26 créations Disney+ Originals exclusives. Comme quoi ? The Mandalorian, High School Musical : la comédie musicale, la série, La Belle et le Clochard en live-action, Le Monde selon Jeff Goldblum ou encore le programme courts inédit Fourchette se pose des questions (avec le personnage de Toy Story 4).

Et à tout ça s'ajoute également les 30 premières saisons des Simpson (donc plus de 600 épisodes). Bref, avant de réussir à tout mater sur Disney+, il va vous falloir de longs mois (voire des années).

Pour découvrir TOUTE LA LISTE des programmes qui seront dispos sur Disney+, cliquez ici !