Stargirl saison 1 : la nouvelle super-héroïne du Arrowverse ultra badass dans un teaser

Une nouvelle super-héroïne débarque

Arrow a peut-être récemment pris fin aux USA, mais n'allez pas croire que le Arrowverse est sur le point de fermer ses portes. Tandis que la série portée par Stephen Amell pourrait bientôt avoir le droit à un spin-off, c'est une nouvelle super-héroïne surnommée Stargirl qui débarquera le 12 mai sur la CW, en co-production avec DC Universe.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce personnage issue des comics de DC et portée ici par l'actrice Brec Bassinger, Stargirl (Courtney Whittmore de son vrai nom) est une simple lycéenne qui obtient ses pouvoirs par hasard en découvrant le Cosmic Staff. Dans la série, elle pourra compter sur le soutien de son beau-père, ex-partenaire du précédent Starman, dans ses différentes missions, notamment celle de réunir la Justice Society, un groupe de super-héros.

Nouveau teaser badass

De quoi nous promettre une ambiance différente des séries habituelles du Arrowverse - un peu plus teen et décalée, et espérer - grâce à la participation de DC Universe, un résultat à l'image de Doom Patrol et Titans, ses autres fictions. Et ce n'est pas le nouveau teaser qui nous fera espérer le contraire.

Vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, Stargirl se livrera en effet à des combats épiques aux chorégraphies particulièrement badass, le tout à travers une photographie soignée. La vidéo ne dure que quelques secondes, mais elle suffit à nous prouver que la série devrait être plus mature dans sa réalisation que ses grandes soeurs.