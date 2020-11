Bodyguard : pourquoi il ne faut absolument pas manquer la série avec Richard Madden

Pour les scènes de tensions (presque) insoutenables

La première réussite de Bodyguard, c'est de nous proposer des scènes d'une rare intensité à la télévision. Ces scènes, souvent longues (la scène d'ouverture dure plus de 20 minutes !), vont vous laisser en tension extrême, perché au bord de votre canapé. Impossible de décrocher les yeux de l'écran même une seule seconde ! Et ça se multiplie au fil des épisodes. Bref, vos nerfs vont être mis à rude épreuve.

Pour les choix scénaristiques étonnants

Dans un monde télévisuel où tout semble vu d'avance, Bodyguard réussira quand même à vous surprendre. A travers ses épisodes, la série ne fait pas dans les sentiers battus et fait même des choix étonnants et vous n'allez pas en revenir ! Des décisions à saluer puisqu'elles sont osées. C'est sûr que ce n'est pas Riverdale qui ferait la même chose...

Pour Richard Madden

Pour beaucoup, Richard Madden est et reste Robb Stark, Roi du Nord et victime du Red Wedding dans Game of Thrones. Depuis son départ de la série, l'acteur britannique n'avait pas toujours fait les meilleurs choix côté cinéma (Cendrillon, Bastille Day) ou télévisuel (Les Medicis : Maîtres de Florence). Après des rôles très moyens, le beau brun a prouvé tout son talent dans Bodyguard. Que ce soit dans les scènes de tensions extrêmes ou dans les moments plus stoïques, Richard Madden est tout simplement bluffant.

Parce que ça a été un carton au Royaume Uni

De l'autre côté de la Manche, Bodyguard a reçu un accueil triomphal sur BBC One. La saison 1 a été suivie par une moyenne de 15,7 millions de téléspectateurs avec un pic à plus de 17 millions pour le dernier épisode (chiffres contenant les replays). Avec plus de 10 millions de britanniques en live pour le premier épisode de la série, Bodyguard est devenue le plus gros lancement d'une série toutes chaînes confondues depuis 2002 et est aussi la série la plus vue en 2018 en Angleterre.

Parce qu'une saison 2 devrait voir le jour

En Angleterre, on aime prendre son temps. Deux ans après la diffusion de Bodyguard, une saison 2 n'est toujours pas sortie mais elle serait bien au programme. Richard Madden s'était exprimé à plusieurs reprises sur cette suite et prévenu qu'elle allait prendre du temps. En mai 2019, l'acteur avait même teasé un saut dans le temps pour la suite.

En attendant, si vous avez adoré les épisodes diffusés sur France 2 et que vous ne voulez pas attendre, vous pouvez toujours découvrir la saison 1 de Bodyguard dans son intégralité sur Netflix.