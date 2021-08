The Kissing Booth 3 : que se passe-t-il ensuite pour Elle, Noah et Lee ? Les acteurs répondent

The Kissing Booth 3 : les interprètes d'Elle, Noah et Lee imaginent ce qui arrive ensuite à leurs persos

Après les succès de The Kissing Booth et The Kissing Booth 2, les fans de la saga romantique ont pu mater The Kissing Booth 3 qui est dispo sur Netflix. Il s'agit de la suite mais surtout du dernier film de la franchise. Sans spoiler comment se termine la fin pour Elle Evans, Noah Flynn et Lee Flynn, que vont devenir les personnages après ? Que feront-ils dans le futur ? Quel est l'avenir d'Elle, Noah et Lee ? Joey King, Jacob Elordi et Joel Courtney ont confié à ET Online ce qu'ils imaginent ensuite pour leurs personnages.

"Je veux voir Elle à la quarantaine. Je veux voir ce qu'elle est en train de faire. Je veux voir comment elle est... Je pense toujours qu'elle sera amusante et cool et je veux juste voir si nous avons raison" a expliqué Joey King, qui ressemble beaucoup à Elle, "Personnellement, je veux des enfants, donc je pense que si Elle a des enfants, je pense qu'elle et ces enfants seront les meilleurs amis. C'est ce que je pense".

Joel Courtney aussi pense qu'Elle, Noah et Lee seront parents dans le futur. "Ils ont des enfants et font un peu la même chose que Molly Ringwald dans ce film, où elle transmet sa sagesse à la jeune génération" a-t-il indiqué en parlant de Molly Ringwald alias Mrs Flynn, la mère de Noah (Jacob Elordi) et Lee (Joel Courtney). "Comment Lee et Rachel donnent-elles des conseils et de la sagesse à leurs enfants ? Que se passe-t-il dans la vie d'Elle ? Comment Noah s'adapte-t-il au fait d'être un père ? Ou est-il l'oncle célibataire cool qui n'a pas encore d'enfants ? Je pense que ce serait une chose intéressante" a-t-il précisé, voyant toujours Lee en couple ave Rachel.

Jacob Elordi voit encore plus loin pour les héros de The Kissing Booth. Il les imaginent retraités : "J'aimerais les voir tous ensemble dans une maison de retraite. Ce serait cool. Ce serait assez intéressant", "peut-être que c'est comme si le film était une série de monologues d'eux racontant tout ce qui s'est passé de 20 à 92".

Joel Courtney (Lee) hésite aussi sur un possible The Kissing Booth 4

Alors que Joey King ne dirait pas non à The Kissing Booth 4, même si ce n'est pas du tout prévu, Joel Courtney aussi a avoué : "Ces personnages sont définitivement assez dynamiques pour faire un autre film. J'ai l'impression que vous pourriez reprendre avec eux dans le futur". "La façon dont Vince (Vince Marcello, ndlr) a écrit ces êtres humains avec leurs problèmes, leurs luttes, leur croissance, on pourrait vraiment les reprendre à tout moment. Je n'ai aucune idée si nous le ferons, mais c'est une chose à laquelle il faut s'attendre et à laquelle il faut penser pour l'avenir" a-t-il précisé à propos d'une possible suite ou d'une réunion.

Mais même sans suite et sans retrouvailles, The Kissing Booth 3 a laissé entrevoir l'avenir d'Elle, Noah et Lee avec un saut dans le temps de 6 ans à la fin. Ce qui "était en fait très amusant" a déclaré Joel Courtney, "la presse vous pose toujours la question suivante : 'Où voyez-vous votre personnage dans 5 ou 10 ans ?' Et ce film répond à cette question, donc je n'ai pas eu à y penser". Donc "c'est tout simplement génial. J'adore le saut dans le temps. En fait, ça m'a surpris aussi. J'ai adoré".