The Kissing Booth 3 : "Elle Evans et moi on est très, très similaires" confie Joey King

The Kissing Booth 3 : Joey King assure avoir beaucoup de points communs avec Elle Evans

Après The Kissing Booth et The Kissing Booth 2, The Kissing Booth 3 est dispo sur Netflix ! Les fans de la saga The Kissing Booth retrouvent donc Elle Evans (Joey King), Noah Flynn (Jacob Elordi) et Lee Flynn (Joel Courtney). Et l'actrice Joey King a révélé à The New York Times être très proche de son personnage et lui ressemblait énormément dans la vie.

"Je me suis toujours sentie très liée à Elle. Je me souviens avoir reçu le scénario du premier film. J'ai appelé mon équipe et j'ai dit : 'Quand puis-je auditionner pour ça ? Je le veux tellement'. Et ils m'ont dit : 'Tu n'as pas besoin d'auditionner pour ça, c'est une offre'. Si j'avais dû auditionner pour ça, j'aurais fait n'importe quoi pour avoir ce job" a-t-elle d'abord indiqué.

Des points communs entre elle-même et le perso d'Elle Evans qu'elle a tout de suite trouvé : "Quand j'ai commencé à jouer Elle, j'ai senti qu'elle et moi étions très, très similaires. Sa vibration, son sens de l'humour ; je me suis sentie très en phase avec elle. Et c'est la même chose pour le deuxième et le troisième film, si ce n'est plus - j'ai traversé beaucoup de moments importants de la vie à sa place". Joey King, qui avait teasé The Kissing Booth 3 avant sa sortie est donc ravie d'avoir fait partie de cette franchise romantique sur Netflix. Et elle dirait même oui à The Kissing Booth 4, même si le projet ne semble être pus un rêve qu'une réalité.

"J'ai tellement changé en tant que personne et j'ai tellement appris"

Joey King qui a officialisé avec son nouveau chéri en décembre 2020 a aussi expliqué avoir beaucoup évolué depuis le premier film. "J'ai tellement changé. C'est en fait assez incroyable pour moi. Je n'ai jamais pensé que j'allais changer en tant que personne, et j'avais tellement tort. C'est la beauté de la jeunesse. Ma vision de la vie a changé - ma vision de la famille, des relations, de la carrière" a-t-elle indiqué.

"C'est pourquoi, lorsque j'ai l'impression d'avoir traversé tant de choses avec Elle, c'est parce que j'ai tellement changé en tant que personne et que j'ai tellement appris" a précisé Joey King.