Joey King se confie sur The Kissing Booth 3 et tease la date de sortie de la rom-com Netflix

La comédie romantique ne sera donc dispo sur Netflix qu'en juin 2021, juillet 2021 ou août 2021. Il faudra ainsi attendre encore 7 mois au minimum et 9 mois au maximum avant de découvrir la suite des aventures d'Elle (Joey King), Noah (Jacob Elordi), Lee (Joel Courtney) ou encore Marco (Taylor Zakhar Perez) qui sera de nouveau présent au casting.

Elle confirme que ce sera le dernier volet de la saga Netflix

Joey King a ajouté : "Je suis tellement excitée, j'aimerais que ce soit demain !", "J'aimerais vraiment, vraiment que ce soit demain ! Merci beaucoup les gars ! Merci d'aimer ce film, et d'aimer ce personnage autant que moi, cela signifie beaucoup, alors merci !". Et elle est d'autant plus heureuse que The Kissing Booth 2 soit sorti cette année en 2020, en même temps que la pandémie, pour que les gens puissent penser à autre chose et passer un bon moment malgré cette période compliquée.

Dans son discours, Joey King qui avait donné quelques infos sur l'intrigue de The Kissing Booth 3 a aussi confirmé que The Kissing Booth 3 sera bel et bien le dernier film de la saga.