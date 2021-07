Ces stars qui ont utilisé (ou pas) des doublures pour des scènes de nu 🔞

Pas de doublure : les nombreuses scènes de sexe dans Elite

La saison 4 d'Elite a misé sur le sexy avec de très nombreuses scènes de sexe. Que ce soit entre Ander, Omar et Patrick, Ari et Samuel ou encore Mencia et Rebeka, toutes ces scènes ont été réalisées sans doublure. Arón Piper qui joue Ander a confié qu'aucun acteur de la série n'est doublé lors qu'il apparaît dénudé à l'écran. Les stars de la série espagnole ont même confié que les scènes de sexe sont "faciles" à tourner. "J'ai l'impression qu'il y a des fois où je me sens plus nue devant la caméra que durant ces scènes là où on est vraiment nues." a confié Martina Cariddi à SensaCine.