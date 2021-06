Elite saison 4 : les acteurs racontent le tournage "assez facile" des scènes de sexe

Tourner une scène de sexe peut parfois être un peu gênant voire même dangereux comme l'ont raconté certains acteurs avec les scènes intimes qui ont mal tourné. Mais de nombreuses stars de séries ont aussi souligné le fait que les scènes de sexe ne sont pas si stressantes que ça. Après Phoebe Dynevor de La Chronique des Bridgerton qui avait expliqué pourquoi les scènes nues de la série n'ont pas été difficiles, ce sont les héros de Elite qui s'expriment.

"Au final, ce sont des scènes assez faciles"

Après la sortie de la saison 4 très sexy de la série espagnole, Arón Piper (Ander) avait expliqué que les acteurs n'ont pas eu recours à des doublures pour les scènes de sexe. En interview pour SensaCine, les stars d'Elite sont revenues sur les nombreuses scènes intimes de la série... et ont confié que ce n'était pas si horrible de tourner ce genre de séquences. Claudia Salas, qui joue Rebeka, a expliqué qu'elle était d'abord "super nerveuse" avant de se déshabiller devant les caméras. Un stress qui s'est vite évaporé. "Au final, c'est l'une des séquences lors de laquelle je me suis le mieux sentie : on avait une équipe réduite, l'équipe était là à chaque moment, on se sent très protégé. (...) Ça s'est fait d'une façon tellement fluide, je n'avais jamais vécu ça sur d'autres séquences." expliqué l'actrice.

Un sentiment partagé par Carla Díaz (Ari) mais aussi par Martina Cariddi. "J'ai l'impression qu'il y a des fois où je me sens plus nue devant la caméra que durant ces scènes là où on est vraiment nues. (...) Au final, ce sont des scènes assez faciles. Avec Andres (Andrés Velencoso qui joue Armando, ndlr) et Claudia, je me suis sentie très à l'aise, avec les réalisateurs aussi et ça m'a vraiment plu." a déclaré l'interprète de Mencia qui s'est confiée sur son choix de ne plus s'épiler.

Un premier jour compliqué pour Manu Rios

Même si ces scènes ne sont donc pas si difficiles, les acteurs ont dû se mettre rapidement dans l'ambiance. La preuve, Manu Ríos, qui joue Patrick, a tourné une scène de sexe... lors de son premier jour de tournage. "Je me souviens du premier jour, il était 8h30 du matin, j'avais un café, j'étais nu et vous pouvez vous imaginer... Mais bon au final, tout s'est bien passé. On est dans la même situation, on se comprend (...) On ne peut pas faire autrement qu'en rigoler" a expliqué l'acteur.