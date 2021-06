La Chronique des Bridgerton : pourquoi les scènes de sexe n'ont pas été gênantes pour les acteurs

Dans les livres comme dans la série, La Chronique des Bridgerton contient de nombreuses scènes de sexe. De telles scènes peuvent parfois mal tourner mais les acteurs de la série de Netflix n'ont visiblement pas vécu de mauvaises expériences sur le tournage. Récemment, Phoebe Dynevor, qui joue Daphné, dévoilait quelles scènes ont été les plus compliquées... et ce n'était pas les scènes intimes. L'actrice avoue même que ces scènes n'étaient pas du tout gênantes.

Pourquoi les acteurs de Bridgerton n'étaient pas gênés pour les scènes de sexe

Mais alors, pourquoi les scènes de sexe de La Chronique des Bridgerton n'ont pas fait stresser les acteurs ? La réponse tient en deux mots : coordinatrice d'intimité ! Grâce au travail de Lizzie Talbot, qui a collaboré avec Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page ou encore Jonathan Bailey, les acteurs ont pu préparer les scènes intimes dans les moindres détails. Une chose qui a permis aux stars de la série de se sentir à l'aise au moment d'enlever leurs vêtements. "Nous avions répété pendant six semaines avant le tournage, nous connaissions chaque scène intime que nous allions faire. Nous nous étions entraînés pour tout donc ce n'était pas bizarre d'arriver sur le plateau. Ce n'est pas comme si j'arrivais et qu'on me disait : 'Bon, il va te faire ça. Tu vas adorer. Ce sera génial. Action !'" a expliqué Phoebe Dynevor dans une interview donnée au LA Times.

L'actrice qui a été aperçue sur le tournage de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton a aussi dévoilé qu'elle et Regé-Jean Page avaient mis en place un petit rituel après chaque scène. "Après chaque scène, Regé et moi, on se tapait dans la main. C'était drôle. C'était un moyen de se dire : 'Bien joué, on a fait cette chose ensemble, ce n'est pas réel mais on est doués. Tout va bien, on a réussi'" confie la star.

Phoebe Dynevor tease (un peu) la saison 2

L'actrice est aussi revenue sur le départ de Regé-Jean Page et sur la saison 2 de la série, maintenant centrée sur Anthony Bridgerton. "Nous allons passer le bâton à Jonny (surnom de Jonathan Bailey, l'interprète d'Anthony, ndlr) et voir son histoire se dérouler. Daphné va faire partie de la dynamique familiale et on va la voir en tant que mère... Et cela signifie qu'on va explorer plus de personnages et voir d'autres formes d'amour ce qui est très important" explique-t-elle. On a déjà hâte de voir ça !