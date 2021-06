La Chronique des Bridgerton : les scènes les plus compliquées selon Phoebe Dynevor

Le 25 décembre dernier, les abonnés de Netflix découvraient La Chronique des Bridgerton, adaptée de la saga littéraire de Julia Quinn (disponible en France aux éditions J'ai Lu). Les aventures de Daphné et Simon ont tout de suite séduit les spectateurs : numéro 1 du top Netflix dans de nombreux pays dont la France, la série a été vue par 82 millions de foyers en seulement 28 jours. Un succès énorme qui a fait halluciner les acteurs qui étaient en confinement à cause de la pandémie de Covid-19. Si Bridgerton a tant séduit, c'est non seulement grâce à son intrigue amoureuse mais aussi grâce à sa sublime reconstitution et ses costumes. Phoebe Dynevor, qui est en couple avec Pete Davidson, s'est confiée sur le tournage... et évoqué les scènes qu'elle et Regé-Jean Page redoutaient le plus.

Les scènes les plus compliquées selon Phoebe Dynevor

Eh non, ce ne sont pas les nombreuses scènes de sexe de La Chronique des Bridgerton qui ont effrayé les deux acteurs. Mais plutôt les scènes... de danse ! Invitée (à distance) du Tonight Show de Jimmy Fallon ce mardi 8 juin, Phoebe Dynevor a évoqué son alchimie avec Regé-Jean Page, qui a quitté la série après une saison, et dévoilé qu'ils n'étaient pas très à l'aise à l'idée de tourner les scènes de danse. "Nous avions eu des répétitions de danse ensemble mais on était tous les deux assez nerveux à l'idée de tourner ces scènes. Ce sont vraiment sur ces scènes là qu'on s'est demandé 'Est-ce qu'on va y arriver ?'" a confié l'actrice. Au final, tout s'est plutôt bien passé, comme on a pu le voir dans la série !

Face au célèbre animateur, l'interprète de Daphné, qui a défendu la fameuse scène de viol de la saison 1, s'est aussi (un peu) confiée sur la saison 2. L'actrice a récemment repris le tournage, comme on avait pu le voir sur des photos. "J'ai tourné durant trois jours pour le moment. C'était super de revenir. J'ai pleuré 7 fois quand je suis revenue. Il y a tellement de choses qui se sont passées depuis la saison 1 !" explique la star.