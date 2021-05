La Chronique des Bridgerton saison 2 : Regé-Jean Page revient sur son départ de la série

Au début du mois d'avril, Netflix annonçait que Regé-Jean Page ne reprendrait pas son rôle de Simon Basset dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. L'acteur révélé grâce à la série avait expliqué n'avoir signé que pour une seule saison du show qui a cartonné dans le monde entier. Mais selon les rumeurs, la production aurait tout fait pour le retenir, allant jusqu'à lui proposer un très beau chèque... en vain. Resté discret, celui qui jouait le Duc de Hastings vient de s'exprimer de nouveau sur sa décision.

"C'était ce qu'on voulait"

La semaine dernière, Phoebe Dynevor évoquait le départ de Regé-Jean Page de La Chronique des Bridgerton, avouant qu'elle était au courant de la décision de son partenaire à l'écran. L'actrice qui vient de reprendre le tournage de la saison 2 du show avait confié : "Evidemment c'est triste de voir Regé partir mais j'ai hâte d'être réunie avec ma famille". Pour Regé-Jean Page, ce départ n'est finalement pas si amer que ça : grâce à la série, il a gagné en popularité et enchaîne les projets (il sera à l'affiche du film The Gray Man pour Netflix et de l'adaptation ciné de Donjons et Dragons).

Dans une interview donnée à Variety, l'acteur est revenu sur ce départ controversé, confiant ne pas avoir été "du tout" nerveux à l'idée de quitter la série. "C'était ce qu'on voulait. Simon était un personnage de dingue pour une saison, il était l'antagoniste puis a été réformé et a trouvé celui qu'il était vraiment à travers Daphné. Je pense que l'une des choses les plus courageuses dans le genre romantique, c'est de permettre aux gens d'avoir une fin heureuse" a expliqué l'acteur. Il n'a d'ailleurs pas vraiment suivi les nombreuses réactions de fans, expliquant qu'il avait préféré "laisser [son] téléphone de l'autre côté de la pièce".

"Je ne pensais pas que tout cela était possible"

L'interprète de Simon Basset que l'on ne retrouvera donc pas dans la suite de La Chronique des Bridgerton a comparé son départ du show... à la fin du lycée. "On a un peu peur de l'inconnu, on pense 'Oh mon Dieu, je ne me ferai jamais d'autres amis qui sont aussi bien que ceux que j'ai' mais au final si" déclare l'acteur. Pour lui, Bridgerton a donc été un rêve devenu réalité. "J'ai participé à plus de duels que je n'aurais pu l'imaginer. Je ne pensais pas que tout cela était possible !" ajoute-t-il, évoquant le fait qu'un acteur de couleur puisse jouer un personnage principal dans une histoire se déroulant au temps de la Régence.

Regé-Jean Page a également tenu à remercier une partie des fans de La Chronique des Bridgerton. L'acteur raconte avoir été victime de racisme de la part de certaines personnes lors de l'annonce de son casting dans le rôle de Simon qui, dans la saga de Julia Quinn, est blanc. "Je dois dire merci aux fans brésiliens des livres en particulier car ils m'ont toujours soutenu avant tout le monde. Quand beaucoup de personnes taclaient le fait que je n'avais pas les yeux bleus, ils ont été là pour moi" s'est souvenu l'acteur.