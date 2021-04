La Chronique des Bridgerton saison 2 : gros CHOC, Regé Jean Page quitte la série !

C'est la nouvelle que beaucoup de fans de La Chronique des Bridgerton craignait. Suite à l'immense succès de la série, Netflix a commandé une saison 2 de la série adaptée des romans de Julia Quinn. Dans le 2e livre centré sur Anthony (Jonathan Bailey), Simon joué par Regé-Jean Page ne faisait qu'une courte apparition. Le créateur, Chris Van Dusen, avait jusqu'à présent refusé de confirmer le retour de l'acteur et de Phoebe Dynevor. On comprend mieux pourquoi.

Regé Jean Page ne sera pas dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton

Alors que deux nouveaux acteurs viennent de rejoindre le casting de Bridgerton, un autre s'en va ! Nous ne retrouverons pas Regé-Jean Page dans la saison 2 de la série : l'acteur quitte le show de Netflix. L'annonce a été faite ce vendredi soir via un message posté sur les réseaux sociaux de La Chronique des Bridgerton. "Chers lecteurs, alors que tous les yeux sont tournés vers Lord Anthony Bridgerton et sa recherche d'une vicomtesse, nous disons adieu à Regé-Jean Page qui a triomphalement joué le Duc de Hastings. La présence de Simon nous manquera mais il sera toujours un membre de la famille Bridgerton" peut-on lire.

Phoebe Dynevor de retour

Une mauvaise nouvelle pour les fans mais on reverra bien la moitié du couple formé pa Daphné et Simon : Phoebe Dynevor reprendra bien son rôle dans la suite. "Daphné restera une femme et une soeur dévouée et elle aidera son frère à faire face à la saison à venir et tout ce qu'elle a à offrir : plus d'intrigues et de romance que mes lecteurs ne pourront le supporter" ajoute le message à voir ci-dessous :