La Chronique des Bridgerton saison 2 : Daphne et Simon absents ? Le créateur sème le doute

Gros succès de ce début 2021 suite à sa mise en ligne sur Netflix le 25 décembre dernier, la série La Chronique des Bridgerton reviendra - sans surprise - pour une saison 2. La plateforme a officialisé l'info ce jeudi 21 janvier, confirmant les rumeurs : Anthony Bridgerton sera au centre de l'action, comme dans le 2e roman de la saga littéraire de Julia Quinn sur laquelle est basée la série. Si Jonathan Bailey va donc être plus présent à l'écran, qu'en est-il des héros de la saison 1 ?

Daphne et Simon de retour ou absents ?

Lors d'une interview donnée à PRBK, Phoebe Dynevor avait laissé entendre qu'elle n'était pas certaine du retour de Daphne dans une possible suite de La Chronique des Bridgerton. Et pour cause : la saison 1 donnait une sorte de conclusion au couple puisqu'on assistait à la naissance du premier enfant de Daphne et Simon, joué par Regé-Jean Page. Evidemment, cela n'empêche pas les scénaristes de continuer à intégrer le couple mais une chose semble certaine : s'ils reviennent, ils seront beaucoup moins présents.

Alors que les fans se posent de nombreuses questions à ce sujet, le créateur de la série Chris Van Dusen a lui aussi semé le doute sur un possible retour des deux personnages. Interrogé sur leur présence, il a confié qu'il espérait les revoir. "Ils sont Duc et Duchesse désormais mais dans mon esprit, ils seront toujours des Bridgerton et je pense qu'ils feront toujours partie de la série" a-t-il confié au Today Show, refusant d'entrer dans les détails. Seront-ils simplement mentionnés ? Apparaîtront-ils dans tous les épisodes ou seulement dans quelques-uns ? Le tournage de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton devrait débuter au printemps et on devrait donc en savoir un peu plus à ce moment-là.

Le créateur tease la suite centrée sur Anthony

Chris Van Dusen a également donné quelques détails sur la suite centrée sur Anthony, déjà teasée dans la dernière scène de la saison 1 avec l'apparition d'une abeille pas si insignifiante. "Nous allons réellement nous centrer sur le plus âgé des frères Bridgerton, Anthony. Nous l'avions laissé à la fin de la première saison à une sorte de tournant et j'ai hâte de le retrouver et de voir comment il va s'en sortir dans cette histoire de mariage" a-t-il déclaré. Le boss de La Chronique des Bridgerton a aussi annoncé que de nouveaux personnages seront au rendez-vous, dont le love-interest d'Anthony. Une histoire qui devrait être aussi "entraînante, émouvante et belle" que celle de Simon et Daphne, a-t-il promis. On a hâte de voir ça !