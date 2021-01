Le Chronique des Bridgerton : l'abeille de la scène finale est un gros indice sur la saison 2

La Chronique des Bridgerton saison 2 : cette scène est un gros indice sur la suite

Netflix n'a toujours pas officialisé l'info mais La Chronique des Bridgerton devrait bien avoir une saison 2. Le dernier épisode, et surtout la dernière scène, teasent en effet la suite de la série et donnent un indice sur ce qui nous attend... et vous ne l'aviez certainement pas remarqué ! On vous explique. Attention, spoilers.

La Chronique des Bridgerton : la présence d'une abeille dans la dernière scène de l'épisode 8 de la saison 1 n'est pas anodin