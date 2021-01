La Chronique des Bridgerton saison 2 : les acteurs nous dévoilent leurs souhaits pour la suite

Retour au temps des bals et des sublimes robes dans La Chronique des Bridgerton sur Netflix ! Basée sur une saga littéraire signée Julia Quinn, la série met en scène la famille Bridgerton à travers l'histoire de Daphne (Phoebe Dynevor) qui va tomber amoureuse de Simon, le Duc d'Hastings (Regé Jean-Page) qui a fait le voeu de ne jamais fonder une famille. La fin de la saison 1 apportait une conclusion à cette histoire mais comme la suite se concentre sur les autres membres de la famille, le créateur Chris Van Dusen nous avait confié qu'une saison 2 était bien possible.

Ce que les acteurs veulent voir pour la saison 2

Netflix n'a pas encore officiellement commandé de suite à la série mais PRBK a interrogé les acteurs sur ce qu'ils aimeraient voir si La Chronique des Bridgerton était renouvelée pour une saison 2. Après une saison compliquée pour Anthony, Jonathan Bailey espère que l'aîné du clan pourra apprendre de ses erreurs. "J'adorerai qu'il puisse enfin se comprendre lui-même pour être plus gentil avec les autres. Être la personne qu'il veut être envers les autres. Etre le frère, le fils, l'amant qu'il veut être. Et aussi, comme tous les Bridgerton, ils ont cette idée de l'amour à cause de leurs parents. Ils vivent dans l'ombre de cette sublime relation de leurs parents, Anthony est un romantique." nous a-t-il confié. Autre souhait ? "Je veux le voir sourire, le voir danser car on ne l'a pas vu danser pour l'instant ! Il pourrait y avoir une grosse danse au début de la saison 2. Ou un épisode musical pourquoi pas !" s'est amusé l'acteur.

Quant à Nicola Coughlan (Penelope) et Claudia Jessie (Eloise), elles sont déjà à fond à l'idée de se retrouver pour plus de scènes puisqu'Eloise devrait faire son entrée dans la société. "Eloise va faire ses débuts donc c'est ma priorité. Dans la vie comme dans la série, je pourrais avoir une amie aux bals. Ce sera top, je ne pense qu'à ça !" a expliqué l'interprète de Penelope. Quant à Claudia Jessie, elle confie : "J'aimerais aussi voir les débuts d'Eloise mais aussi la voir essayer de changer les choses, faire les choses de façon différente par rapport à sa soeur. Qu'elle le fasse avec cette force très brute qu'elle a."

Reste à savoir si La Chronique des Bridgerton saison 2 aura bien une suite.