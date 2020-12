La Chronique des Bridgerton : une saison 2 pour la série ? Le créateur nous répond

Pour sa première série sur Netflix via sa société de production Shondaland, Shonda Rhimes nous ramène au temps de la Régence. Dans La Chronique des Bridgerton, on suit les aventures de la famille Bridgerton et plus précisément de Daphne (Phoebe Dynevor) qui fait son entrée dans la société. Pour attirer le maximum de prétendants et trouver un mari, elle va passer un pacte avec le Duc d'Hastings (Regé Jean-Page) : ils feront semblant de tomber amoureux pour qu'elle puisse avoir plus de prétendants, et lui pour être tranquille. Mais des sentiments vont naître entre eux...

"Il y a des plans" pour une saison 2 de La Chronique des Bridgerton

Avant d'être une série, La Chronique des Bridgerton est une saga littéraire, écrite par Julia Quinn et publiée entre 2000 et 2013. Elle compte 8 romans... et donc autant de possibilités pour une suite ! Chris Van Dusen, le créateur de la série, l'a d'ailleurs confié lors d'une interview avec PRBK : une saison 2 est bien possible, si la série a du succès sur Netflix. "Il y a des plans évidemment. (...) La saison 1 est centrée sur Daphné et son histoire avec Simon mais on sait tous qu'il y a huit livres dans la saga Bridgerton et huit frères et soeurs. Si la série a du succès, j'adorerai explorer et plonger dans l'univers des autres Bridgerton, leur donner des histoires à chacun et explorer leurs histoires d'amour." nous a-t-il confié.

En interview pour PRBK, Chris Van Dusen a également évoqué sa collaboration avec Julia Quinn qui a approuvé l'adaptation de ses romans. "Travailler avec Julia Quinn a été génial. Elle nous a soutenu dès le début. Après avoir lu tous les scripts, elle est venue me voir et m'a dit qu'elle n'aurait jamais pensé approché l'adaptation de cette façon mais elle est convaincue que c'était la seule façon de le faire. Entendre ça, c'était génial. Elle est adorable." a-t-il expliqué.

La Chronique des Bridgerton est disponible sur Netflix.