La Chronique des Bridgerton saison 2 : une suite déjà en préparation ? Les acteurs répondent

La Chronique des Bridgerton saison 2 aurait déjà une date de tournage

La saison 1 de la nouvelle série signée Shonda Rhimes, à qui l'on doit Grey's Anatomy, Scandal ou encore Murder (How To Get Away With Murder), aura-t-elle droit à une suite ? La Chronique des Bridgerton, dispo sur Netflix, est un mélange entre Gossip Girl, avec la reine des gossip Lady Whistledown (qui a failli être un autre personnage) et Orgueil et Préjugés, ayant pour décor la haute-société londonienne lors de la Régence anglaise. La série n'a pas encore été officiellement renouvelée mais elle figure dans le top 10 Netflix depuis sa sortie le jour de Noël (25 décembre 2020), et arrive même numéro 1 ce lundi 28 décembre 2020. Un succès qui pourrait donc lui valoir une suite.

D'autant plus que La Chronique des Bridgerton est basée sur les romans de Julia Quinn. La saison 1 est inspirée du premier livre et au total, la saga comporte 8 livres, donc il y a encore énormément de matière pour une suite et quoi faire 8 saisons minimum. Chris Van Dusen, le créateur du show, nous a révélé dans une interview pour PRBK avoir "des plans" pour la saison 2.

What's on Netflix avait même annoncé le renouvellement de la série avant sa sortie sur Netflix, en février 2020 : "Nous avons appris que la saison 2 de Bridgerton était en cours de développement dès février 2020". Après avoir vu le calendrier de production sur Production Weekly, le site a même assuré que le tournage de la saison 2 "devait commencer en juillet 2020". Mais à cause de la pandémie de coronavirus, "la date de début du tournage a été reportée à mars 2021". Une rumeur aussi confirmée par TV Line qui a révélé que la production de la saison 2 "pourrait commencer dès mars 2021".

Les acteurs de la série espèrent une suite et ont déjà des idées

Le casting de La Chronique des Bridgerton aussi espère une saison 2. Phoebe Dynevor qui joue Daphné Bridgerton a confié à The Wrap : "Je trouve que c'est très bien de finir comme ça, c'est bien d'avoir une fin heureuse", "mais il y a aussi beaucoup d'endroits où leur relation pourrait aller". Et "Anthony (incarné par Jonathan Bailey, ndlr) était tellement impliqué dans la recherche de mari de Daphné que je pense qu'elle aura probablement son mot à dire dans le sien. Je serais donc intriguée de voir comment ils prendraient cette histoire et dans quelle mesure Daphné serait impliquée".

Regé-Jean Page qui interprète Simon Basset alias le duc de Hastings a aussi avoué au Oprah Mag qu'il voudrait "absolument" tourner une suite. "Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes histoires à raconter dans ce monde" a-t-il expliqué, "Il y a une pléthore de personnages et chacun de ces personnages a des cousins, des oncles et des chiens, et je pense que les gens aiment explorer toutes ces profondeurs et ces recoins".

Nicola Coughlan qui joue Penelope Featherington a également déclaré à Radio Times : "J'ai l'impression que nous avons établi ce grand monde, alors j'aimerais en explorer davantage", "j'adorerais faire ce voyage avec elle (Penelope, ndlr), pour voir comment elle a changé. J'aimerais vraiment revenir, car j'ai l'impression que nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Et parce qu'il y a un casting tellement énorme dans cette série, il y a tellement plus de tous les personnages".

Les acteurs imaginent donc déjà une possible saison 2 non pas axée sur Daphné et Simon mais sur d'autres personnages, comme dans la série de livres de Julia Quinn.