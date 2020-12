La Chronique des Bridgerton : Lady Whistledown a failli être un autre personnage

Ce vendredi 25 décembre, Netflix a mis en ligne une nouvelle série qui est peut-être déjà votre nouvelle obsession : La Chronique des Bridgerton. Basée sur la saga littéraire de Julia Quinn, elle raconte l'histoire d'amour entre Daphne (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page) à l'époque de la Régence. Pour pimenter tout ça, une sorte de Gossip Girl révèle les secrets des riches habitants de Londres via un journal.

Dans le dernier épisode de la saison 1, on apprenait que Lady Whistledown était en fait Penelope Featherington (Nicola Coughlan), la meilleure amie d'Eloise (Claudia Jessie). Une révélation similaire à celle des romans mais qui aurait bien pu être différente dans la série.

Les autres personnages qui ont failli être Lady Whistledown

Lors de l'écriture des scénarios de La Chronique des Bridgerton, Chris Van Dusen et son équipe n'ont pas toujours voulu faire de Penelope Lady Whistledown. "Toutes les options ont été explorées" a confié le créateur de la série à Entertainment Tonight. Parmi celles qui ont bien failli être la narratrice, on retrouve Lady Danburys (Adjoa Andoh), Lady Violet (Ruth Gemmell), Daphne mais aussi Eloise ! Mais l'équipe a finalement décidé de suivre les romans où c'est bien Penelope Featherington qui est Lady Whistledown.

Quelle suite pour la relation entre Eloise et Penelope ?

Plutôt que de laisser planer le suspense, l'identité de Lady Whistledown a donc été révélée au public... mais pas aux personnages de la série. Nicola Coughlan et Claudia Jessie prévoient d'ailleurs que, une fois le secret révélé, tout ne se passe pas très bien entre Eloise et Penelope. "Quand ça va être révélé, ce ne sera pas top" confie Nicola Coughlan. De son côté, Claudia Jessie explique : "Elle aime sa meilleure amie. Ça ne me surprend pas trop qu'Eloise n'a pas réalisé que sa meilleure amie lui cache cet énorme secret. Eloise est toujours à 300 à l'heure mais elle n'a pas réalisé que son amie est un vrai génie. Je pense que Penelope l'a tellement bien caché que peut-être Eloise pense que son ami ne lui mentirait pas sur ce genre de choses". Espérons que l'on ait droit à une saison 2 pour voir ça !