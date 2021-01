La Chronique des Bridgerton saison 2 : la suite centrée sur Anthony, le créateur donne des pistes

Après l'histoire de Daphne (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page), que va-t-il se passer dans la (possible) saison 2 de La Chronique des Bridgerton ? Vous le savez sûrement, la série produite par Shonda Rhimes est basée sur une saga littéraire écrite par Julia Quinn et chaque roman est centré sur un personnage de la famille Bridgerton. Après Daphne, c'est donc Anthony (Jonathan Bailey) qui est au coeur du 2e roman. Et la série de Netflix devrait bien suivre les livres si on en croit Chris Van Dusen.

Anthony au centre de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton

En interview pour PRBK, Chris Van Dusen, le créateur de La Chronique des Bridgerton, avait confié qu'une saison 2 était bien possible pour la série. Selon les rumeurs, les équipes auraient déjà bien avancé sur le scénario et pour cause : le tournage de la saison 2 pourrait débuter en mars 2021. En attendant l'officialisation, le boss du show a donné quelques indications sur les futurs épisodes et dévoilé qu'ils seraient en grande partie axés sur l'aîné des Bridgerton, Anthony. "Nous allons vraiment nous intéresser à l'histoire d'amour d'Anthony" a-t-il confié à Collider au sujet de la suite. Mais le personnage joué par Jonathan Bailey (qui, lui, est ouvertement gay dans la vie) ne sera pas le seul à être sur le devant de la scène. Nous devrions aussi en découvrir plus sur Benedict (Luke Thompson), Colin (Luke Newton) mais aussi sur Eloise (Claudia Jessie).

Daphne et Simon de retour ?

Chris Van Dusen a également rapidement évoqué le futur de Daphne et Simon dont l'histoire semble terminée à la fin de la saison 1. Phoebe Dynevor avait même laissé entendre dans une interview donnée à PRBK qu'elle pourrait ne pas revenir. "Je pense que c'est trop tôt pour le dire" a confié le créateur, toujours à Collider. Chris Van Dusen a cependant un rêve : huit saisons pour La Chronique des Bridgerton, soit le nombre de romans écrits par Julia Quinn.