Jonathan Bailey (La Chronique des Bridgerton) gay : "Les gays ne jouent pas les hétéros"

Jonathan Bailey (La Chronique des Bridgerton) se confie sur son homosexualité

La Chronique des Bridgerton, c'est la nouvelle série produite par Shonda Rhimes (Grey's Anatomy, Scandal, Murder) qui ressemble à un mix de Gossip Girl et Orgueil et préjugés. Et depuis sa sortie sur Netflix, elle est dans le top 10 en France. La série est même numéro 1 du top ! Le créateur de la série, Chris Van Dusen, a assuré en interview à PRBK qu'il a déjà "des plans" pour une possible suite. Et Jonathan Bailey, qui incarne Anthony Bridgerton, alias le frère aîné de l'héroïne Daphné Bridgerton (jouée par Phoebe Dynevor) est ouvertement gay.

Il a révélé à Digital Spy être content de pouvoir interpréter un hétéro alors qu'il est homo dans la vraie vie. "Je pense que le personnage que les gens jouent ne devrait pas avoir d'importance, mais bien sûr il y a une histoire qui est très claire, que les hommes ouvertement gays ne jouent pas les hétéros dans les rôles principaux" a-t-il dénoncé. "Le fait que beaucoup d'hommes hétéros aient joué des rôles gays emblématiques et qu'ils aient été loués pour cela est fantastique, que cette histoire soit racontée. Mais ne serait-il pas génial de voir des hommes gays jouer leur propre expérience ?" a-t-il même argumenté.

Jonathan Bailey est donc heureux et fier de tourner dans une série Netflix qui se veut plus inclusive. Alors que La Chronique des Bridgerton pourrait avoir une une saison 2, l'acteur a aussi précisé aimer les personnages gays de la série : "Il y a une raison pour laquelle les personnages gays sont si intéressants. Parce que, tout comme les femmes de Bridgerton, il y a beaucoup d'obstacles et beaucoup de croissance personnelle, et les hommes gays ont une vraie force".

"Ils veulent que vous soyez gay, mais pas trop"

Et dans Attitude Magazine, l'interprète d'Anthony Bridgerton s'est aussi confié sur les difficultés de faire son coming out à Hollywood. "Les conversations les plus conservatrices que j'ai eues à propos de l'honnêteté de ma sexualité à notre époque sont venues d'hommes gays de l'industrie : 'Oh, non, vous ne pouvez pas faire votre coming out'. Vous ne devriez pas vraiment faire ça" a-t-il avoué, "Ce sont soit des gens qui travaillent dans la publicité, soit des directeurs de casting qui ont appelé mon agent".

"J'en étais à un stade où j'en étais peut-être à accepter ma propre sexualité, je ne l'avais pas forcément cachée... Mais je n'ai jamais manqué d'honnêteté à ce sujet. C'est juste qu'il n'y avait jamais eu besoin d'en parler" a-t-il détaillé à propos de sa propre expérience et de son coming out, "Il y a un sentiment de honte, je pense, qui est palpable chez les hommes homosexuels dans l'industrie. Mais il y a aussi cette compréhension hétéronormative et hétérosexuelle de la sexualité".

"Donc, dans ma génération, les acteurs gays qui ont fait leur coming out sont maintenant débauchés. On leur envoie un scénario et ils disent : 'Vous devez être à l'aise pour parler de sexualité'" a-t-il aussi dénoncé. "En fait, il faut qu'il y ait ce sentiment que les studios engagent des acteurs gays pour jouer soit des acteurs gays, soit des acteurs hétéros" parce qu'ils "veulent que vous soyez gay, mais pas trop".