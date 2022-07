Jonathan Bailey va gagner beaucoup d'argent en 2022... mais pas grâce à La Chronique des Bridgerton

On ne connaît pas les salaires des stars pour La Chronique des Bridgerton, mais on imagine qu'ils ne sont pas payés 2 centimes pour jouer dans l'une des séries les plus populaires de Netflix. Selon les estimations de plusieurs sites, la fortune de Jonathan Bailey est estimée jusqu'à présent à 1,5 millions d'euros mais ça va bientôt changer. Et pas grâce à Anthony Bridgerton !

Jonathan Bailey va toucher un beau chèque pour sa nouvelle série

Acteur depuis ses 7 ans, Jonathan Bailey a joué dans plusieurs séries et films au fil des années mais sa carrière a pris un tournant grâce à La Chronique des Bridgerton. Alors qu'il est de retour sur le tournage de la saison 3, l'acteur a plusieurs projets en prévision. Après la pièce de théâtre Cock à Londres, il a été annoncé au casting du film Maria... mais aussi dans la série Fellow Travelers où il donnera la réplique à Matt Bomer.

Et justement, il a bien fait de dire oui à ce projet qui sera diffusé en 2023 sur la chaîne Showtime aux US. Selon Variety qui a déjà dévoilé le salaire fou de Millie Bobby Brown pour Enola Holmes 2, le partenaire de Simone Ashley va toucher la modique somme de 225 000 dollars par épisode pour son rôle dans cette série. Puisque Fellow Travelers comptera 8 épisodes, l'acteur britannique va donc gagner 1,8 millions de dollars pour sa participation à la série. Pas mal non ?

Fellow Travelers, ça parle de quoi ?

Dans Fellow Travelers qui est adaptée d'un roman écrit par Thomas Mallon, Jonathan Bailey incarnera Tim Laughlin. Jeune diplômé "honnête sur ses vues politiques et ses convictions religieuses, rempli d'optimisme pour l'avenir", il va entamer une relation avec Hawk Fuller (Matt Bomer), un homme charismatique. Le tout dans les années 60 lors desquelles les relations homosexuelles étaient considérées comme "déviantes et subversives". La série racontera l'histoire des deux hommes à travers plusieurs décennies.