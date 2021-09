Jonathan Bailey : après La Chronique des Bridgerton, son nouveau projet avec Taron Egerton

Jonathan Bailey sera le nouveau héros masculin pour la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. La suite de la série, comme le deuxième roman de la saga écrite par Julia Quinn, sera centrée sur l'histoire d'amour de l'aîné des Bridgerton et le tournage est toujours en cours. Grâce au succès du show de Netflix, les acteurs n'ont pas de mal à trouver de nouveaux rôles. Regé-Jean Page (Simon) a déjà plusieurs projets de films et Phoebe Dynevor (Daphné) jouera dans plusieurs films et dans une série.

Jonathan Bailey et Taron Egerton vont jouer dans une comédie musicale

De son côté, Jonathan Bailey a aussi un nouveau projet et ça ne sera pas devant les caméras. Vous ne le savez peut-être pas mais l'interprète d'Anthony Bridgerton est aussi chanteur et a même remporté un Laurence Olivier Award (équivalent de nos Molières) du second rôle masculin pour sa participation à la comédie musicale Company en 2019. C'est donc sur les planches à West End (le Broadway de Londres) que Jonathan Bailey va faire son retour en 2022 : il sera la star de la comédie musicale Cock face à une autre célébrité : Taron Egerton (Kingsman, Rocketman).

Dans cette comédie musicale, Jonathan Bailey et Taron Egerton joueront un couple dont la relation va être remise en question quand John (incarné par la star de Bridgerton) va rencontrer "la fille de ses rêves et doit décider quel chemin il doit prendre sexuellement" peut-on lire dans le résumé. Jade Anouka et Phil Daniels seront également au casting. Les acteurs se produiront pour une durée limitée, du 5 mars au 5 juin 2022, à l'Ambassadors Theatre de Londres. Les billets (de 20 à 150£) sont déjà en vente.