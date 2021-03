Regé-Jean Page rejoint Chris Evans et Ryan Gosling au casting de The Gray Man !

Regé-Jean Page au casting de The Gray Man et...

En quelques jours seulement, Regé-Jean Page a vu sa carrière exploser grâce à la saison 1 de La Chronique des Bridgerton sur Netflix ! L'acteur y joue le sexy et ténébreux Simon Basset qui continue d'en faire craquer plus d'un, même 2 mois et demi après la mise en ligne de la série. Aujourd'hui, les projets s'enchaînent pour Regé-Jean Page : il rejoint notamment le casting du nouveau film de la plateforme, The Gray Man, adapté du livre de Mark Greaney.

L'histoire ? Un agent de la CIA, devenu tueur à gages en Europe, se retrouve face à une mission complexe. Son nom ? Court Gentry, aka The Gray Man.

Au risque de vous décevoir, Regé-Jean Page ne jouera pas le personnage principal : il sera interprété par Ryan Gosling. Au casting de The Gray Man, réalisé par les frères Russo (Joe et Anthony), on retrouve aussi Chris Evans, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush et Julia Butters. En tout cas, avec Ryan Gosling, Chris Evans et Regé-Jean Page réunis dans le même long-métrage, on ne peut que kiffer non ?