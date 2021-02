Regé-Jean Page (La Chronique des Bridgerton) raconte la réaction de sa famille à ses scènes de sexe

Vous adorez la saison 1 de La Chronique des Bridgerton sur Netflix ? Bonne nouvelle, la série est renouvelée pour une saison 2 dans laquelle Phoebe Dynevor (Daphne) sera de retour comme elle l'a confirmé dans une interview accordée à Glamour. La suite sera-t-elle aussi caliente que la première partie ? Daphne et Simon (Regé-Jean Page) ont donné chaud avec leurs nombreuses scène de sexe. Si au départ les deux personnages sont plutôt "chastes", ils enchaînent les séquences intimes, pendant de longues minutes, dans les derniers épisodes de la saison 1.

"Ils m'ont envoyé des messages assez sévères"

Dans le lit, dans les escaliers, sur la table... Daphne et Simon ne se retiennent plus ! Ces scènes ont étonné quelques spectateurs, mais comment les familles de Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor ont-elle réagi ? L'interprète de Simon Basset dans La Chronique des Bridgerton s'est confié à ce sujet dans l'émission The Graham Norton Show : "On a un groupe WhatsApp avec famille dans lequel j'ai envoyé des emoji flash, sirène rouge et pêche. Quelques personnes ont menacé de donner une note à mes pêches (mes fesses, ndlr)."

Regé-Jean Page a ensuite avoué : "Sauf qu'on a oublié d'ajouter des membres de la famille. Certains cousins ont donc raté le brief et quand ils ont regardé la série, ils m'ont envoyé des messages assez sévères en privé sur Instagram. Ils auraient bien aimé être prévenu. L'un d'entre eux m'a expliqué qu'il avait trouvé une stratégie pour fuir ces scènes : il allait se préparer une tasse de thé à chaque fois, mais dès qu'il revenait, j'étais encore en pleine action." Pas toujours facile de voir l'un de ses proches à moitié nu à l'écran 😂 Daphne Dynevor, elle, était plutôt à l'aise pour les scènes de sexe, sauf pour une.