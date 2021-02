La Chronique des Bridgerton : Phoebe Dynevor à l'aise pour les scènes de sexe... sauf une

Oui, La Chronique des Bridgerton reviendra bien avec une saison 2 sur Netflix ! Jonathan Bailey qui l'a assuré, cette suite consacrée à Anthony Bridgerton sera encore plus sexy, notamment grâce à l'arrivée d'un nouveau personnage central, Kate Sheffield (les fans ont d'ailleurs déjà leurs préférées pour ce rôle). Alors que la série cartonne dans le monde entier, les acteurs continuent de se confier sur le tournage. Après avoir déjà évoqué les scènes de sexe et la façon dont elles ont été filmées, Phoebe Dynevor en dit plus.

Cette scène intime qui a mis Phoebe Dynevor mal à l'aise

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas les scènes où elle a dû apparaître en partie nue à l'écran qui ont mis Phoebe Dynevor mal à l'aise sur le tournage de La Chronique des Bridgerton mais la scène dans laquelle son personnage, Daphne, se masturbe. L'actrice a confié à Glamour que c'était "la scène la plus dure à tourner". Pourquoi ? "Les directions étaient très spécifiques : tu dois faire comme si tu avais un orgasme. C'est difficile à répéter donc on ne le fait pas." a expliqué l'actrice.

Pour le tournage, Phoebe Dynevor a pu recevoir un soutien de taille : celui de Lizzie Talbot, la coordinatrice d'intimité avec qui l'équipe de la série a travaillé pour les scènes intimes. "Si nous n'avions pas eu de coordinatrice d'intimité, ça aurait été notre réalisateur, un homme, qui serait venu me voir et m'aurait dit quoi faire. Ça aurait été gênant. (...) Je me sentais en sécurité car Lizzy était là donc si quelque chose n'allait pas ou que le réalisateur voulait quelque chose de différent, il pouvait lui parler d'abord. Cela aurait été une expérience très difficile si Lizzie n'avait pas été là pour me protéger et s'occuper de moi. Personne ne veut qu'un homme lui explique comment avoir un orgasme" avoue la star.