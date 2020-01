Sex Education : comment la coordinatrice d'intimité a coaché les acteurs pour les scènes de sexe

Elles sont peut-être plaisantes à regarder mais les scènes de sexe, c'est loin d'être un plaisir pour les acteurs qui les tournent. Suite aux mouvements Me Too et Time's Up qui ont libéré la parole à Hollywood après l'affaire Harvey Weinstein, de nombreux changements étaient nécessaires dans les coulisses des productions, que ce soit de films ou de séries. Bien évidemment, la SAG AFTRA (Screen Actors Guild ‐ American Federation of Television and Radio Artists), le syndicat professionnel qui représente les acteurs et figurants de l'industrie américaine, a revu ses exigences en matières de directives concernant le tournage des scènes intimes (par exemple en interdisant les photographies ou bien en exigeant que le tournage se fasse en équipe réduite).

Mais la nécessité d'accompagner au mieux les acteurs et d'encadrer encore plus ces scènes a aussi donné naissance à un nouveau métier : le coordinateur d'intimité. Selon Reuters, ils étaient seulement 4 en 2017, contre 29 aujourd'hui. Le Intimacy Directors International (IDI) offre une certification officielle permettant de travailler dans les coulisses des tournages. En 2019, plus de 70 personnes ont postulé pour cette formation pour seulement 10 places disponibles.