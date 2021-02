La Chronique des Bridgerton saison 2 : quelle actrice pour jouer Kate, le love-interest d'Anthony ?

Après l'histoire d'amour entre Daphne (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page), c'est Anthony (Jonathan Bailey) qui sera au centre de l'intrigue dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton qui devrait être encore plus sexy. La saison 1 avait même teasé cela à travers la scène finale où l'on pouvait voir une abeille. Les lecteurs du roman (disponible chez J'ai lu avec la réédition des deux premiers tomes) le savent, Kate aura un rôle très important à jouer dans la suite.

Une actrice d'origine indienne pour jouer Kate ?

Personnage central de la future saison 2 de La Chronique des Bridgerton, Kate Sheffield pourrait aussi apporter encore plus de diversité : selon les rumeurs, c'est une actrice de couleur, d'origine indienne, qui serait recherchée par l'équipe du casting. Cela n'a pas été confirmé mais une annonce de casting publiée par une agence a tapé dans l'oeil des fans de la série : elle indique qu'une série très populaire dont le tournage aura lieu entre fin février et septembre recherche deux actrices : l'une indienne et l'autre d'origine indienne et caucasienne. Bien que le nom de La Chronique des Bridgerton ne soit pas cité, cela pourrait coller : le tournage doit débuter au printemps (peut-être dès mars) et les deux personnages mentionnées pourraient être Kate et sa soeur, Edwina.

Les actrices qui font rêver les internautes

Sur les réseaux sociaux et sur Reddit, plusieurs actrices font déjà rêver les internautes. Parmi elles ? Sai Bennett (The Spanish Princess) et Adelaide Kane (Teen Wolf, Reign) qui a avoué sur Twitch avoir contacté la production pour savoir si elle peut auditionner.