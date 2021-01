La Chronique des Bridgerton saison 2 : Jonathan Bailey (Anthony) promet une suite encore plus sexy

Après Daphne et Simon, c'est Anthony qui va être au centre de La Chronique des Bridgerton, comme dans les romans de Julia Quinn. Pour l'instant, on ne sait toujours pas si Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page reprendront leurs rôles mais Jonathan Bailey, lui, se prépare à être sur le devant de la scène. Le tournage devrait d'ailleurs débuter au printemps 2021 et l'acteur s'est confié sur ce qui attend les fans. Spoiler : ça s'annonce chaud !

Jonathan Bailey tease une suite "plus sexy"

Si on en croit l'interprète d'Anthony, la saison 2 de La Chronique des Bridgerton sera encore meilleure que la saison 1. En tout cas, elle pourrait elle aussi comporter pas mal de scènes très sexy (replongez dans les coulisses des scènes de sexe de la série). Jonathan Bailey est d'ailleurs en pleine préparation pour le tournage comme il l'a confié à Entertainment Tonight : l'acteur a commencé les séances de sport avec notamment pas mal de natation puisqu'il vit près de la mer. Comme Regé-Jean Page lors du tournage de la saison 1, l'acteur veut être au top pour le tournage à venir. Il a aussi teasé ce qui attend les téléspectateurs. "Je pense que ce sera encore plus excitant, plus tordu et plus sexy" a confié la star, ajoutant que la suite de La Chronique des Bridgerton va "repousser les limites". Eh ben on a hâte de voir ça !

Dans une interview donnée à PRBK où il évoquait les coulisses de la série, Jonathan Bailey s'était confié sur ce qu'il voulait voir pour Anthony dans la suite du show. "J'adorerai qu'il puisse enfin se comprendre lui-même pour être plus gentil avec les autres. Être la personne qu'il veut être envers les autres. Etre le frère, le fils, l'amant qu'il veut être. Et aussi, comme tous les Bridgerton, ils ont cette idée de l'amour à cause de leurs parents. Ils vivent dans l'ombre de cette sublime relation de leurs parents, Anthony est un romantique. (...) Je veux le voir sourire, le voir danser car on ne l'a pas vu danser pour l'instant ! Il pourrait y avoir une grosse danse au début de la saison 2. Ou un épisode musical pourquoi pas !" s'était amusé l'acteur.