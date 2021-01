Regé-Jean Page (La Chronique des Bridgerton) : sport et réveil à 5h, il a souffert sur le tournage

Tourner une série peut parfois être intense. Et ce n'est pas Regé-Jean Page, la révélation de La Chronique des Bridgerton qui dira le contraire. Dans la série dispo sur Netflix et produite par Shonda Rhimes, l'acteur se montre souvent torse-nu voire même carrément nu. Pour avoir un corps au top, il a dû commencer ses journées très tôt.

Réveil très matinal pour des séances de sport

En plus d'avoir beaucoup répété les scènes de danse avec Phoebe Dynevor (découvrez les coulisses de la série dans notre interview Off Screen avec les acteurs), Regé-Jean Page a dû suivre un emploi du temps très stricte. Pourquoi ? A cause des scènes où il apparaît dénudé, que ce soit pour les séquences de boxe ou bien les scènes de sexe. Afin d'être au top physiquement, l'acteur a dû sacrifier... son sommeil. "Je me levais tous les matins à 5h, j'allais à la salle de sport et je retrouvais mon coach" s'est souvenue la star aperçue dans Harry Potter lors d'une conférence de presse.

Des séances de sport qui ne lui ont pas laissé un très bon souvenir. "Il était horrible avec moi pendant une heure et demi chaque jour (...) J'ai gagné en force rien qu'en survivant à ces séances." a expliqué l'acteur. Mais cette préparation physique était importante pour lui, pour se mettre dans la peau du personnage, a-t-il aussi déclaré.

Regé-Jean Page parle des scènes de sexe

Si elles sont plutôt agréables à regarder, les scènes dénudées de La Chronique des Bridgerton ne sont pas très agréables à tourner, comme l'assure l'interprète de Simon. "Moins on a de vêtements, plus c'est inconfortable car ce que vous ne devez pas voir est 'scotché'. Et plus les scènes sont dénudées, plus il y a du scotch. Et quand on enlève le scotch, ce n'est pas du tout agréable" a plaisanté l'acteur. Peut-être aura-t-il moins de boulot pour la saison 2 de la série qui sera centrée sur Anthony.