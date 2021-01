Regé-Jean Page (La Chronique des Bridgerton) : saviez-vous qu'il avait joué dans Harry Potter ?

Depuis Noël, vous pouvez découvrir sur Netflix La Chronique des Bridgerton qui devrait bien avoir une saison 2 ! La série est adaptée de la saga littéraire écrite par Julia Quinn et est produite par Shondaland, la société de production de Shonda Rhimes, la créatrice de Grey's Anatomy et Scandal. On se retrouve en pleine Régence pour suivre l'histoire de la famille Bridgerton et notamment de Daphne (Phoebe Dynevor) qui est à la recherche d'un mari. Au casting, on retrouve de nombreux talents britanniques ou irlandais dont Nicola Coughlan (Penelope), Claudia Jessie (Eloise), Jonathan Bailey (Anthony) ou encore Regé-Jean Page.

Regé-Jean Page a eu un (tout) petit rôle dans Harry Potter

A 31 ans, l'acteur qui est né à Londres n'en est pas à ses débuts. Mais sa première apparition sur grand écran pourrait vous étonner : il a tenu un petit rôle dans Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1 ! Oui, oui ! Son personnage n'a pas de nom mais on peut le voir dans une scène aux côtés d'Hermione (Emma Watson) lors du mariage de Bill et Fleur. La preuve en photo :