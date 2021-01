La Chronique des Bridgerton : comment les scènes de sexe sont-elles tournées ?

Si certaines séries ne montrent pas la nudité, ce n'est pas le cas de La Chronique des Bridgerton. La série produite par Shonda Rhimes et adaptée des romans de Julia Quinn raconte l'histoire d'amour entre Daphne (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page) et cela passe évidemment par l'éveil sexuel de la jeune femme. A partir de l'épisode 6, on peut donc découvrir plusieurs scènes de sexe qui n'ont pas été dissimulées sous les draps. Les deux héros de la série ne sont pas les seuls à apparaître dénudés dans la série : Jonathan Bailey, qui joue Anthony, et Sabrina Bartlett (Siena) partagent aussi plusieurs scènes de sexe au fil de la série.

Le rôle crucial de la coordinatrice d'intimité

Des scènes qui ont été préparées en compagnie de Lizzie Talbot, coordinatrice d'intimité depuis 2015. Ce métier était encore inexistant il y a quelques années mais est de plus en plus répandu sur les tournages comme par exemple sur celui de Sex Education. Directrice et fondatrice de Director of Intimacy for Stage and Screen, l'une des premières associations britanniques à avoir prôné l'importance d'une pratique sécurisée des scènes intimes au théâtre et sur nos écrans, Lizzie Talbot a eu un rôle essentiel dans les coulisses de La Chronique des Bridgerton. L'occasion pour elle de rappeler que tourner une scène de sexe n'a rien de glamour, contrairement à ce que certains peuvent penser. "Une idée fausse qu'ont les gens est que, puisque les acteurs ont expérimenté cette intimité dans leur vie personnelle, c'est facile de la répliquer pour un public. Mais ce sont deux choses très différentes" a-t-elle assuré dans une interview donnée à CNN.

Avec l'aide de Lizzie Talbot, les acteurs ont répété les scènes mais aussi évoqué ce qu'ils étaient prêts à montrer ou à faire mais aussi les limites qu'ils ne voulaient pas dépasser. "S'il y a à un moment une personne qui me dit : 'Je ne veux pas faire cela', elle ne le fera jamais. C'est aussi mon travail de parler à un réalisateur ou à un producteur et de leur dire : 'Ce n'est pas une chose avec laquelle cette personne se sent à l'aise'" confie la coordinatrice d'intimité. Lors de ses rencontres avec les acteurs, elle détaille donc le scénario et le déroulement de la scène en question. "Je leur demande : 'Qu'est-ce-que tu veux montrer ou pas ? Dans quelles positions tu te sens bien ? Tout le monde ne se sent pas bien dans toutes les positions même si ce n'est qu'une simulation" a expliqué Lizzie Talbot dans une interview donnée à Vulture.