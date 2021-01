La Chronique des Bridgerton : les secrets de la série (Interview)

Produite par Shonda Rhimes via sa société de production Shondaland, La Chronique des Bridgerton nous ramène au temps de la Régence en adaptant les romans de Julia Quinn. Le créateur, Chris Van Dusen, nous a confié qu'une saison 2 était bien possible mais elle pourrait se faire sans certains personnages. Et la série n'a pas dévoilé tous ses secrets !

Une production XXL

Comme vous avez sûrement pu vous en rendre compte devant les épisodes sur Netflix, La Chronique des Bridgerton était une production XXL avec de nombreux personnages mais aussi une très grande équipe. "Il y a une équipe de quelques centaines de personnes derrière les caméras." nous a confié le créateur de la série à l'occasion de notre interview réalisée au début du mois de décembre 2020. La série a été tournée à Londres et dans sa région, à la fois en ville et à la campagne. Quant aux décors ? "On a pas mal tourné dans de vrais décors mais on a aussi tourné dans un studio près de Londres." explique le boss de la série comme vous pouvez le découvrir en vidéo dans notre diaporama. L'intérieur des maisons des Feartherington et des Bridgerton ont été construits dans ce studio.

L'inconvénient des costumes

Surprenant : la plupart des actrices portent en fait une perruque dans la série ! C'est le cas de Nicola Coughlan (Penelope) et de Claudia Jessie (Eloise). "Elles sont faites cheveu par cheveu. Elles sont vraiment sublimes et ça nous transforme tellement" a confié l'interprète de Penelope à PRBK. Les acteurs ont aussi de sublimes costumes qui n'étaient pas une partie de plaisir à enfiler ! Près de 2h30 de préparation étaient nécessaires chaque jour pour Nicola Coughlan et entre 1h et 1h30 pour Claudia Jessie.

Les coulisses des scènes de danse

Comme toute oeuvre qui se déroule au temps de la Régence, La Chronique des Bridgerton contient de nombreuses scènes de danse lors de bals. Et les acteurs ont dû beaucoup travailler pour le tournage ! "C'est drôle quand les regarde car on a l'impression en les voyant que c'est super basique. Dans une scène, nous dansons et nous parlons en même temps. En vrai, c'est une danse compliquée. C'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. On a beaucoup bossé ! On répétait tout le temps entre les prises pour bien faire. Mais c'était très amusant." nous a confié Phoebe Dynevor. L'actrice et Regé-Jean Page ont aussi évoqué sur quelles musiques ils dansent sur le tournage.

Une spécialiste de la Régence pour coacher les acteurs

Afin d'être aussi réaliste que possible, la production de La Chronique des Bridgerton a fait appel à des historiens mais aussi à une spécialiste de l'étiquette qui était présente chaque jour sur le tournage. "Elle a appris aux acteurs comment bien faire la révérence par exemple. Comment entrer dans une pièce, comment manger en famille, comment tenir ses couverts, comment redemander un verre si besoin. C'était important d'avoir tous ces détails pour que ce soit vraiment crédible, y apporter de la texture. Le monde de la Régence est rempli de ces petits détails qui sont importants." explique Chris Van Dusen.

Propos recueillis par Aubéry Mallet. Contenu exclusif, ne pas mentionner sans citer Purebreak.com.