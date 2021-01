La Chronique des Bridgerton : 8 saisons pour la série ? Voilà à quoi elles pourraient ressembler

La Chronique des Bridgerton est la nouvelle série qui rend pas mal de monde accro. Dans la saison 1, on suit l'histoire d'amour entre Daphne (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page). Avec son intrigue à la Gossip Girl et ses scènes de sexe, la série adaptée des romans de Julia Quinn a attiré les abonnés de Netflix où elle continue à squatter le top 10 des programmes les plus vus un peu partout dans le monde.

Le créateur veut 8 saisons de La Chronique des Bridgerton

Lors d'une interview pour PRBK, Chris Van Dusen, le créateur de la série, avait dévoilé qu'il souhaitait une saison 2 pour le show. Une chose qui serait déjà signé puisque le tournage pourrait débuter en mars. Mais pour Collider, le boss de La Chronique des Bridgerton est allé plus loin en indiquant vouloir... 8 saisons ! "C'est une famille de huit enfants et il y a huit livres, j'adorerais pouvoir me focaliser et raconter les histoires de chacun des membres de la famille" a-t-il expliqué.

Mais alors, à quoi pourraient ressembler chacune des potentielles 7 saisons restante de la série ? Voici la réponse selon les livres. On vous rassure, on ne vous spoile pas tout pour garder un peu de suspense !

Saison 2 : Anthony

Dans le deuxième roman intitulé Anthony en français et The viscount who loved me en version originale, l'action se centre sur Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). Dans le livre, les lecteurs ont pu en apprendre plus sur les sentiments d'Anthony face à ses responsabilités et sur la mort du père des Bridgerton. Evidemment, l'amour est présent mais l'aîné de la famille va être déchiré entre deux jeunes femmes. Eh non, Siena n'est pas l'une d'elle puisqu'elle n'existe pas dans le roman. La saison 2 de la série devrait bien se concentrer sur Anthony puisque la scène finale de la saison 1 était un clin d'oeil au second livre.

Saison 3 : Benedict

On continue dans l'ordre chronologique puisque le troisième livre est consacré à Benedict (Luke Thompson). Le personnage était peu présent dans la saison 1 mais on apprenait qu'il était passionné de dessin et il couchait avec la femme d'un artiste. Le Benedict des romans est un peu différent et son histoire est un peu copiée sur Cendrillon. Dans le troisième roman, le frère de Daphne tombe amoureux d'une femme masquée lors d'un bal et va tenter de découvrir son identité. En parallèle, il va se rapprocher d'une servante qui cache un secret.

Saison 4 : Colin

Après Anthony et Benedict, c'est Colin (joué par Luke Newton) qui est au centre du 4e livre de Julia Quinn intitulé en anglais Romancing Mister Bridgerton. C'est dans ce livre que l'on découvre l'identité de Lady Whistledown qui, dans la série, a été révélée à la fin de la saison 1, mais aussi que Penelope (Nicola Coughlan) tient un rôle plus important. Ce roman voit Colin revenir de ses voyages qu'il a décidé d'entamer à la fin de la saison 1 et il va réaliser que son amie Penelope est peut-être en fait celle qu'il lui faut.