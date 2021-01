La Chronique des Bridgerton : les 8 plus grosses différences entre la série et les livres

3. Simon bégaie toujours à l'âge adulte

Dans la série comme dans les romans, Simon (Regé Jean-Page qui a joué dans Harry Potter) a été repoussé par son père à cause de son bégaiement. Dans La Chronique des Bridgerton, le personnage ne bégaie plus et a réussi à dépasser ce handicap. Ce n'est pas vraiment le cas dans les romans. Dans le premier livre, il bégaie parfois devant Daphne et est assez solitaire justement à cause de cela. Autre différence : dans le roman, ce n'est pas Lady Danbury (Adjoa Andoh) qui élève Simon mais sa nounou, Nurse Hopkins.

4. Cette scène polémique ne se déroule pas de la même façon

La saison 1 de La Chronique des Bridgerton a fait polémique avec une scène apparentée à un viol dans laquelle Daphne (Phoebe Dynevor) force son mari Simon (Regé-Jean Page) à éjaculer en elle. Une scène qui était encore plus polémique dans les livres. Car si Simon est sobre dans le show, il était ivre dans le roman.

5. Marina n'est pas importante dans les romans et a un destin tragique

Dans la série, Marina (Ruby Barker) est l'un des personnages secondaires importants. Cousine des Featherington, elle est enceinte et tente de séduire Colin (Luke Newton) avant de finalement épouser Philip Crane (Chris Fulton), le frère de l'homme qu'elle aimait, George, qui est mort à la guerre. Dans la saga littéraire, Marina n'est mentionnée que dans le 5e roman et a un rôle bien moins important. Et pour cause... elle est morte ! Elle est bien aussi la femme de Philip Crane qu'elle a épousé après la mort de son frère. Atteinte de dépression, Marina a tenté de se suicider en se jetant dans un lac en plein hiver mais a été sauvée par son mari. Elle est morte après une maladie suite à cela. On l'apprend via des lettres envoyées par Eloise à Philip. Marina est, dans les romans, une cousine éloignée des Bridgerton.