La Chronique des Bridgerton : une scène de viol fait polémique, le créateur s'explique

Une scène de viol dans La Chronique des Bridgerton crée un bad buzz

La Chronique des Bridgerton est dans le top Netflix en France depuis sa sortie, arrivant même numéro 1 du classement. L'acteur Jonathan Bailey, qui joue Anthony Bridgerton, est ouvertement gay et content que la série lui fasse jouer un perso hétéro et non gay contrairement à la majorité des séries qui font jouer des persos gays aux acteurs gays. Mais le show Netflix a tout de même créé polémique pour autre chose : une scène de "viol" qui se déroule dans l'épisode 6 de la saison 1. Attention spoilers !

Beaucoup d'internautes, en plus d'espérer une saison 2 comme les acteurs, ont en effet parlé d'une séquence en particulier sur les réseaux. De quoi s'agit-il ? D'une scène qui existe déjà dans la série de romans originale de Julia Quinn, dont est tirée la série Netflix. Daphné Bridgerton (Phoebe Dynevor) couche avec Simon Basset alias le duc de Hastings (Regé-Jean Page). Alors oui, les deux personnages sont consentants. Mais la scène a été perçue comme un viol parce que Daphné profite de l'état d'ébriété de Simon pour essayer de lui faire un enfant alors qu'il n'en veut pas. C'est donc sans le consentement de son mari qu'elle tente de tomber enceinte.

Pour rappel, le duc ne veut pas d'enfants parce qu'il a promis à son père qu'il détestait sur son lit de mort qu'il n'aurait jamais de descendance. Avant de se marier à Daphné, Simon lui avait menti en lui disant qu'il voulait des enfants mais ne pouvait pas en avoir. Or, il n'est pas stérile. Le duc de Hastings a pu berner sa femme plusieurs fois en couchant avec elle sans qu'elle tombe enceinte, mais une fois que Daphné a compris comment faire un enfant, elle a à son tour profité de son époux pour essayer de lui faire un bébé sans son consentement.

Le créateur de la série Netflix confie : "Nous avons beaucoup discuté de cette scène"

Chris Van Dusen, le créateur de la série La Chronique des Bridgerton, est conscient que cette scène de "viol" ait pu choquer certains téléspectateurs. Lui qui avait révélé en interview à PRBK avoir "des plans" pour une possible saison 2 a confié à Entertainment Weekly : "Nous avons beaucoup discuté de cette scène spécifique du roman". Et "nous avons soigné notre manière de l'aborder et de le montrer à l'écran" a-t-il précisé.

"J'ai toujours pensé que cette première saison correspondait à l'éducation sentimentale de Daphné. Cet incident correspond tout à fait au thème global de la série, qui est celui de l'apprentissage" a-t-il expliqué, "Nous observons cette jeune fille sage et rangée devenir une femme qui parvient à se débarrasser de toutes les contraintes inhérentes à la société dans laquelle elle a grandi. Elle découvre alors enfin qui elle est vraiment et de quoi elle est capable". C'est donc parce que c'est une scène tellement importante, qui montre l'évolution de Daphné, que le créateur a décidé de la garder pour la série et de la tourner.