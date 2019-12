Anya Chalotra (The Witcher) : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur l'actrice

2. Anya Chalotra ne connaissait pas l'univers de The Witcher

Anya Chalotra ne s'en cache pas : elle ne connaissait rien à l'univers de The Witcher lors de son audition pour la série de Netflix. L'actrice s'est alors empressée, avant le début du tournage, de lire tous les bouquins et de se mettre au jeu vidéo et c'est à ce moment-là qu'elle est tombée amoureuse de son personnage Yennefer : "C'est un personnage très fort en raison de tous ses attributs", a confié Anya Chalotra à Stylist. Elle a aussi avoué à Collider que c'était "génial de ne rien savoir" sur The Witcher : "pour tous ceux qui ne sont pas fans de fantaisie ou qui ne connaissent rien à The Witcher, on peut vivre ensemble cette expérience surtout que nous avons développé plein de choses du livre."

3. Elle a subi une transformation physique impressionnante

Si dans le roman, la transformation physique de Yennefer n'est pas décrite, la série a pris le partie de montrer la magicienne avant sa métamorphose et pour cela Anya Chalotra a subi un changement de look radical. Elle a notamment dû porter un protège-dents pour déformer sa mâchoire et une prothèse dans le dos qui l'obligeait à se tenir dans une position inconfortable pendant des heures : "J'avais un nerf coincé que je devais me faire masser après les prises. C'était désagréable. La prothèse que je portais était très lourde parce qu'elle se trouvait dans tout mon dos", a expliqué la partenaire d'Henry Cavill à l'écran à Metro.co.uk. Son changement dans la série est donc assez impressionnant.