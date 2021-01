La Chronique des Bridgerton saison 2 : Phoebe Dynevor (Daphne) confirme son retour

Dans la saison 1 de La Chronique des Bridgerton, les abonnés de Netflix ont pu suivre l'histoire d'amour de Daphne et Simon. Puisque la série est basée sur une saga littéraire écrite par Julia Quinn, la suite s'inspirera du 2e roman consacré à l'aîné des Bridgerton : Anthony. La scène finale de la saison 1 teasait l'intrigue à venir et Jonathan Bailey a confié que la suite sera plus sexy. Mais que les fans du couple Daphe/Simon se rassurent : les deux personnages devraient bien revenir.

"Je suis très excitée de revenir"

Si Chris Van Dusen, le créateur, avait semé le doute sur son retour, Phoebe Dynevor vient de confirmer qu'elle reprendra bien son rôle dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. Interrogée par Glamour, l'actrice a réagi au renouvellement et expliqué qu'elle n'attendait qu'une chose : revenir sur le tournage. "Je suis très excitée de revenir. Après le confinement et le fait que je n'ai pas beaucoup travaillé, c'est un peu un rêve de repenser au tournage de la saison 1. C'était une expérience magnifique donc savoir que j'ai ça à l'horizon, c'est la meilleure des nouvelles" a confié la star.

Ne comptez cependant pas sur elle pour dévoiler ce qui attend son personnage : elle n'en sait rien ! "C'est top secret !" a-t-elle déclaré au sujet des intrigues à venir. Mais Phoebe Dynevor a donné quelques idées. "J'aimerais la voir plus impliquée dans la vie amoureuse de son frère Anthony. (...) J'aimerais aussi explorer encore plus la relation de Daphne et Simon. J'aime beaucoup leur happy end mais la vie n'est pas une fin heureuse. J'aimerais voir quels obstacles ils vont affronter" a expliqué la star. Et d'ajouter : "J'aimerais aussi la voir en tant que mère. Ça serait intéressant car dans la saison 1, on la voit devenir femme." Si vous voulez en savoir plus sur les intrigues à venir, vous pouvez toujours découvrir ce à quoi les possibles 8 saisons de La Chronique des Briderton pourraient ressembler (selon les romans).