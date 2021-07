Phoebe Dynevor (La Chronique des Bridgerton) bientôt au casting d'une nouvelle série

Les stars de La Chronique des Bridgerton peuvent dire merci à la série et à Netflix. Le succès du show les a propulsé au rang de stars et Regé-Jean Page en profite déjà : l'interprète de Simon Basset qui a décidé de ne pas revenir pour la saison 2 de Bridgerton a plusieurs projets de films. Mais Phoebe Dynevor aussi est demandée. Après avoir tourné le film The Colour Room qui sera son premier film, l'actrice est aussi attendue au casting du long métrage I Heart Murder. Mais ce n'est pas tout !

Phoebe Dynevor au casting du remake de Dix pour cent

Après La Chronique des Bridgerton et Younger, Phoebe Dynevor sera de retour dans une série, plus précisément dans le remake britannique de Dix pour cent ! Eh oui, la série française aura bientôt droit à une adaptation en Angleterre et l'actrice sera de la partie. Elle ne jouera en fait pas un agent mais son propre rôle : selon Deadline, elle est l'une des stars à avoir accepté de participer en tant que guest à la série, aux côtés de Dominic West, Helena Bonham-Carter, Jessica Oyelowo, David Oyelowo, Kelly Macdonald et Olivia Williams.

Le tournage du remake de Dix pour cent devrait débuter en septembre 2021. Côté casting, Lydia Leonard jouera Alexa qui sera l'équivalent d'Andréa (Camille Cottin). Jack Davenport (Why Women Kill) sera Jonathan, rôle inspiré de Mathias (Thibault de Montalembert), Maggie Steed incarnera Stella qui s'inspire d'Arlette (Liliane Rovère). Egalement au casting ? Prasanna Puwanarajah, Harry Trevaldwyn et Hiftu Quasem qui incarneront Dan, Ollie et Misha.

Bientôt de retour dans Bridgerton

Phoebe Dynevor sera également bientôt de retour sur Netflix dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. En mai, l'actrice a été photographiée sur le tournage de la série à Londres. Dans la suite de la série, Daphné va aider son frère Anthony (Jonathan Bailey) dans sa quête pour se marier. La suite du show est adaptée du deuxième livre de la saga des Bridgerton écrit par Julia Quinn. Le tournage est actuellement interrompu "pour une durée indéterminée" après la détection de plusieurs cas de Covid-19 parmi l'équipe.