La Chronique des Bridgerton saison 2 : le tournage encore interrompu "pour une durée indéterminée"

Depuis le mois d'avril, les acteurs de La Chronique des Bridgerton - sans Regé-Jean Page qui a quitté la série - sont réunis en Angleterre pour le tournage de la saison 2. Au début de semaine, le créateur Chris Van Dusen a même expliqué que les premier épisodes sont prêts et s'est confié sur l'alchimie entre Jonathan Bailey et Simone Ashley alias Anthony Bridgerton et Kate Sharma, les deux personnages qui seront au centre des épisodes. Si tout allait bien jusqu'à présent, la flambée épidémique due au variant Delta outre-Manche vient de toucher la série de plein fouet. Après une interruption de 24 heures, le tournage est encore en pause.

Une pause d'"une durée indéterminée" pour le tournage de la saison 2 de Bridgerton

Selon Deadline, site souvent bien renseigné, le tournage de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton serait de nouveau en pause, 24 heures après avoir repris ce vendredi 16 juillet 2021. Le site explique que cette nouvelle interruption aurait encore un lien avec un cas positif de Covid-19 parmi l'équipe. Peu de détails sont connus mais Deadline précise que la production est en pause pour "une durée indéterminée" afin de permettre aux producteurs d'établir un nouvel emploi du temps. Ce jeudi 15 juillet, le tournage avait déjà été interrompu pendant 24 heures après un cas positif chez un membre de l'équipe technique.

Un acteur positif à la Covid-19 ?

Mais ce nouveau cas parmi les membres de la série toucherait-il cette fois l'un des acteurs de La Chronique des Bridgerton ? Comme l'explique Deadline, si l'interruption du tournage dure, il est plus que logique de déduire que c'est l'une des stars de la série qui aurait été touchée par la maladie. D'autant plus que s'il s'agissait d'un membre de l'équipe technique, la production pourrait tout simplement le remplacer, comme elle l'a fait avec le cas positif survenu cette semaine. Netflix n'a pas souhaité commenter l'info pour le moment mais Deadline précise que la personne testée positive a été placée à l'isolement.

Après l'histoire d'amour de Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page), la saison 2 de La Chronique des Bridgerton sera cette fois centrée sur Anthony, l'aîné des Bridgerton. Ce dernier a décidé de se marier sans tomber amoureux à la fin de la saison 1 et va jeter son dévolu sur le "diamant" de la saison, Edwina Sharma (Charinthra Chadran). Un rapprochement qui ne va pas plaire à la soeur aînée de cette dernière, Kate. De premières photos de Kate et Anthony ont été publiées par les paparazzi au début du mois de mai. On ne sait toujours pas quand la suite de la série arrivera sur Netflix.