La Chronique des Bridgerton saison 2 : les 1er épisodes sont terminés et "vous n'êtes pas prêts" !

Ce mardi 13 juillet, La Chronique des Bridgerton a été nommée pour 12 Emmy Awards dont ceux de meilleure série dramatique et du meilleur acteur dans une série dramatique pour Regé-Jean Page qui ne reviendra pas dans la suite. L'occasion parfaite pour l'équipe de la série de faire un point sur la saison 2. Adaptée du 2e roman de la saga de Julia Quinn, elle racontera cette fois l'histoire d'amour d'Anthony Bridgerton, joué par Jonathan Bailey. Et si vous avez aimé la saison 1, la suite s'annonce encore plus prenante si on en croit Chris Van Dusen, le créateur et showrunner de la série.

"Les gens ne sont pas prêts"

Après les propos de Jonathan Bailey qui teasé une saison 2 de La Chronique des Bridgerton encore plus sexy, c'est donc Chris Van Dusen qui nous hype encore plus pour la suite du show. Le tournage des nouveaux épisodes a débuté en avril à Londres et les premières images du nouveau duo ont fuité. Interrogé par Entertainment Weekly sur les nominations de La Chronique des Bridgerton aux Emmy Awards, le boss de la série en a profité pour dévoiler qu'il travaillait déjà sur le montage des épisodes, en parallèle du tournage. Il a même confié avoir pu voir les 2 premiers épisodes et prévient : "Les gens ne sont pas prêts ! C'est tout ce que le public a aimé dans la saison 1 mais encore plus" a-t-il déclaré.

Des acteurs "magnétiques" et "électriques" dans la suite

Dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, de nouveaux personnages vont faire leur apparition dont la famille Sharma : alors qu'Anthony va vouloir se marier avec Edwina (Charithra Chandran), sa soeur aînée Kate (Simone Ashley) va s'opposer à cette possible union et se rapprocher du frère de Daphné (Phoebe Dynevor). "Kate Sharma est une vraie force de la nature et elle est souvent face à Anthony Bridgerton. Ensemble, ils sont magnétiques. On ne peut pas les quitter des yeux quand ils sont ensemble à l'écran" a confié Chris Van Dusen. Le boss de Bridgerton compare même leur alchimie à celle de Daphné et Simon lors de la scène du bal de fin du premier épisode. "Il y a quelque chose d'électrique et j'ai eu ce sentiment en voyant Jonny (surnom de Jonathan Bailey, ndlr) et Simone en tant qu'Anthony et Kate cette saison." ajoute-t-il.