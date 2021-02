La Chronique des Bridgerton saison 2 : c'est promis, les nouveaux épisodes seront encore plus sexy

Suite à l'incroyable succès de la saison 1, Netflix n'a pas tardé à commander officiellement une saison 2 à la série La Chronique des Bridgerton. Une bonne nouvelle pour les fans, mais également pour Jonathan Bailey. Et pour cause, la suite de l'histoire se concentrera sur son personnage d'Anthony Bridgerton et sur sa rencontre avec Kate Sharma.

Une saison 2 sexy pour Bridgerton

A l'heure actuelle, peu de détails sont encore connus sur ces nouveaux épisodes - si ce n'est qu'ils devraient en grande partie continuer de suivre les romans de Julia Quinn, mais le comédien Jonathan Bailey a déjà promis que les spectateurs en prendront plein les yeux. Pour quelle raison ? Il n'imagine pas la fiction perdre son côté sexy.

"Ce qui est au coeur de Bridgerton, son ADN, c'est son rapport à l'intimité, l'identité et la sexualité" a-t-il ainsi confié au Mirror, "Donc, évidemment, c'est quelque chose que nous allons à tout prix préserver". L'acteur l'a ensuite précisé, "Ces incroyables producteurs vont, j'en suis persuadé, continuer de faire parler leur magie afin de s'assurer que l'on continue à avoir ce côté chaud/sexy que l'on mérite tous !" Y a des news qui donnent le smile !

Puis, comme si son message n'était pas assez clair, il n'a pas hésité à ajouter, "Je pense que l'expression du sexe dans cette série est extrêmement importante", avant de révéler avoir adoré son introduction dans cet univers, "Qui ne voudrait pas jouer un personnage dont les fesses sont connues avant le visage ?"

Les scénaristes sont prévenus, il faudra faire aussi bien que Outlander !